Pronostico Danimarca-Portogallo: la differenza la fa la qualità

Danimarca-Portogallo è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

È il quarto a cui guarderà con interesse Luciano Spalletti, visto che la sua Italia, se dovesse riuscire a fare fuori la Germania, affronterebbe in semifinale una tra Danimarca e Portogallo. Andata al Parken di Copenaghen e ritorno a Lisbona, nella “casa” dello Sporting: i lusitani, dopo aver dominato il girone, partono ovviamente con i favori del pronostico ma la sensazione è che gli scandinavi abbiano le carte in regola per creare grattacapi e rendere le cose difficili a Cristiano Ronaldo e compagni, a patto che riescano ad evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico. Un’eventuale rimonta in Portogallo, infatti, sarebbe molto complicata.

Con il nuovo selezionatore Brian Riemer la Danimarca lo scorso autunno è riuscita ad arrivare seconda dietro alla Spagna, battendo la concorrenza delle temibili Serbia e Svizzera. Otto punti in sei partite per i danesi, partiti a razzo – due vittorie nelle prime due partite, entrambe in casa – e poi tornati un po’ sulla terra dopo le sconfitte con la Roja campione d’Europa, che ha avuto la meglia sia all’andata che al ritorno. Il Portogallo invece è stato quasi perfetto nel gruppo 1 di Lega A: quattro vittorie e due pareggi per la selezione di Roberto Martinez, fermata solo in trasferta da Scozia e Croazia. I lusitani, come al solito, si sono dimostrati eccezionali nella fase a gruppi: era importante fare bene soprattutto dopo un Europeo in cui le ombre sono state sicuramente maggiori rispetto alle luci, nonostante sia stato raggiunto l’obiettivo dei quarti di finale.

Ronaldo ancora al centro di tutto

Per le due partite con il Portogallo Riemer dovrà fare a meno di diversi punti fermi, da Hojbjerg a Christensen, passando per Bah, Poulsen e Dolberg.

In attacco troveranno spazio il laziale Isaksen ma anche Hojlund (in cerca di riscatto dopo le prestazioni non trascendentali con il Manchester United) e Wind. Scalpita pure il centravanti del Monaco, Biereth, alla sua prima convocazione in nazionale. Nel Portogallo tutto ruota ancora attorno all’infinito Ronaldo, che a 40 anni suonati continua a segnare con costanza in Arabia Saudita. Ad eccezione di Joao Cancelo, Martinez ha convocato praticamente tutti i giocatori di maggior talento di questa selezione: hanno buone chance di partire dal 1′ Joao Neves, Vitinha e Nuno Mendes, apparsi in gran forma con il PSG nelle ultime gare.

Come vedere Danimarca-Portogallo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Danimarca e Portogallo è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Parken di Copenaghen, in Danimarca. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

I precedenti più recenti risalgono a circa dieci anni fa: è stato il Portogallo ad avere la meglio nelle ultime tre sfide, tra Euro 2012 e qualificazioni all’Europeo successivo. I lusitani, pieni di qualità in tutti i reparti, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche al Parken, anche se non sarà facile piegare una selezione molto organizzata tatticamente e che in casa dà il meglio di sé come la Danimarca: il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre, sulla falsariga delle ultime due trasferte del Portogallo in Croazia e Scozia (0-0 e 1-1).

Le probabili formazioni di Danimarca-Portogallo

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Andersen, Maehle; Eriksen, Hjulmand, Damsgaard; Isaksen, Hojlund, Wind.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Araujo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1