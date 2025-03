Pronostico Croazia-Francia, occhio a questa coppia: è scatenata

Croazia-Francia è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’avventura della Francia in quest’edizione della Nations League non era iniziata sotto i migliori auspici. Per Les Bleus di Didier Deschamps – all’Europeo di Germania eliminati in semifinale dai futuri campioni della Spagna – un avvio shock allo Stade de France con l’Italia nella prima giornata: la vittoria per 3-1 degli azzurri a Saint-Denis non lasciava presagire nulla di buono, con il commissario tecnico ancora al centro delle critiche.

Quella, però, è rimasta l’unica sconfitta dei vicecampioni del mondo nel gruppo 2 di Lega A: nonostante il c.t. abbia fatto qualche esperimento – diversi giovani in campo, Mbappé lasciato fuori dalle ultime due convocazioni – la Francia ha vinto 4 delle restanti 5 partite (unico pareggio con Israele) aggiudicandosi lo scontro diretto con l’Italia e scavalcandola in classifica proprio all’ultima giornata, restituendo il “favore” alla selezione di Luciano Spalletti, piegata 3-1 a San Siro lo scorso novembre grazie alla doppietta di Rabiot e a un’autorete di Vicario. Dopo aver chiuso come primi nel girone, i transalpini nei quarti se la vedranno con la Croazia, arrivata seconda nel gruppo 1 dietro all’inarrivabile Portogallo. La rappresentativa guidata da Zlatko Dalic – e trascinata da un Modric ancora determinante – pur avendo vinto solo due partite su sei l’ha spuntata al fotofinish sulla Scozia grazie. Fondamentale il pari coi lusitani (già sicuri del primo posto) nell’ultimo turno.

Dalic punta sulla “vecchia guardia”

Chi uscirà vittorioso da questo doppio confronto sfiderà nella semifinale di giugno una tra Olanda e Spagna, pronte a darsi battaglia nell’altro quarto.

Dalic punta ovviamente sulla cosiddetta “vecchia guardia”. Con la Francia ci sarà ovviamente capitan Modric, a cui mancano poche presenze per raggiungere quota 200 con la maglia della sua selezione, ma anche i vari Perisic, Pasalic, Kramaric e Kovacic. Nella Francia, invece, si rivedrà Mbappé, scatenato nelle ultime partite con il Real Madrid, ma Deschamps ha voluto dare fiducia al blocco del PSG, che sta facendo benissimo sia in patria che in Europa. Oltre a Barcola, Dembélé e Zaïre-Emery figura tra i convocati anche Doué, mentre l’interista Thuram ha lasciato il ritiro dopo il primo giorno per via dell’infortunio rimediato durante la gara con l’Atalanta.

Come vedere Croazia-Francia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Croazia e Francia è in programma giovedì alle 20:45 allo Stadion Poljud di Spalato, in Croazia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Dopo la celeberrima finale mondiale 2018, vinta 4-2 dalla Francia a Mosca, queste due selezioni si sono sfidate solo in Nations League, sempre nella fase a gironi. Il bilancio è di due vittorie francesi, un pareggio ed un successo croato. La Croazia nel girone non ha mai perso davanti al proprio pubblico e grazie alla sua esperienza potrebbe dare filo da torcere, almeno all’andata, ad una Francia che come al solito può contare su una rosa piena zeppa di campioni. Visto lo scintillante stato di forma dei vari Mbappé e Dembélé, tuttavia, non ce la sentiamo di andare contro i Bleus – finora sempre vittoriosi in trasferta – che quasi certamente usciranno indenni dal primo round di Spalato. Entrambe dovrebbero riuscire a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Croazia-Francia

CROAZIA (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Kramaric, Budimir, Baturina.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Camavinga; Dembélé, Mbappé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2