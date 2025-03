Pronostici Wolfsburg-Barcellona e City-Chelsea: è tutto scritto

Wolfsburg-Barcellona e City-Chelsea sono partite della Champions League femminile: dove vederle, formazioni e pronostico

Un mercoledì da leoni. Sì, proprio come la pubblicità che accompagnava le partite di Champions League. Anche in questa giornata, infatti, scendono in campo quattro squadre che vogliono arrivare in fondo alla manifestazione europea femminile.

In campo scende anche quella che al momento è la formazione più forte del mondo e che ha in squadra la calciatrice che ha vinto le ultime due edizioni del pallone d’oro. Il Barcellona di Aitana Bonmati è e rimarrà la formazione maggiormente favorita in questa competizione. E contro il Wolfsburg – che ha eliminato la Roma, ma che in Italia ha perso – le catalane partono con tutti i favori del pronostico. Un colpo esterno, nonostante una quota secondo noi abbastanza alta – ma è pur sempre meglio così – è nell’ordine delle cose e ci potrebbe stare. Il divario non è ampissimo, ma basta e avanza, eccome, per pensare alla vittoria esterna.

Così come pare abbastanza scritto il passaggio del turno del Chelsea ai danni del Manchester City. Forse la squadra londinese non riuscirà a mettere il lucchetto alla qualificazione nel match d’andata, ma sicuramente dovrebbe riuscire a mettere la testa avanti.

Dove vedere Wolfsburg-Barcellona e City-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfide Wolfsburg-Barcellona e City-Chelsea, valide per l’andata dei quarti di finale di Champions League femminile, si giocano mercoledì 19 marzo: la prima alle 18:45 la seconda alle 21:00. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.37 su GoldBet e Lottomatica e 1.35 su Snai. Quella del Chelsea ha un valore di 2.25 volte la posta su GoldBet e Lottomatica e 2.20 su Snai.

Il pronostico di Wolfsburg-Barcellona

Il Barcellona è la squadra più forte del mondo e ha la calciatrice più forte del mondo. Pochi dubbi sulla vittoria finale.

Le probabili formazioni

WOLFSBURG (3-4-2-1): Borbe; Dijkistra, Minge, Linder; Wilms, Huth, Lattwein, Brand; Endemann, Beeresteyn; Popp.

BARCELLONA (4-3-3): Coll; Battle, Engen, Leon, Brugts; Bonmati, Guijarro, Putellas; Graham, Pajor, Paralluelo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2