Pronostici Real Madrid-Arsenal e Bayern-Lione: i gol non mancano

Real Madrid-Arsenal e Bayern-Lione sono partite della Champions League femminile: dove vederle, formazioni e pronostico

Il calcio non va mai in vacanza e, in questa settimana, non giocano solamente le nazionali ma sono in programma, anche, le gare d’andata dei quarti di finale della Champions League femminile. No, non c’è nessuna italiana: la Roma e la Juventus sono state eliminate in anticipo.

In campo, adesso, ci vanno quelle che davvero sono le squadre più forti. E in questo articolo analizziamo i match tra Real Madrid e Arsenal e Bayern Monaco contro il Lione. Nella prima gara, nonostante quello che è il nome altisonante, la formazione favorita alla vittoria di questo match – e che sicuramente passerà il turno – è quella inglese. Le ospiti hanno speso molto sul mercato e, al ritorno, dovrebbero giocare, così come successo contro la Juventus, all’Emirates. E questo farà sicuramente la differenza. Ma in generale in campo scendono due squadre che hanno un valore diverso e che fino al momento hanno anche investito in maniera diversa. Ospiti molto favorite.

C’è un pizzico d’Italia, invece, nel Bayern Monaco. A gennaio le tedesche hanno pagato la clausola e hanno preso dalla Juve Arianna Caruso. Non basterà, in nessuno, a fermare il Lione. Una squadra fisicamente incredibile, costruita davvero per vincere tutto sia in Francia che in Europa. Le ospiti partono con tutti i favori del pronostico e già in questa gara dovrebbero riuscire a chiudere il conto e regalarsi una passerella nella sfida di ritorno.

Dove vedere Real Madrid-Arsenal e Bayern-Lione in diretta tv e in streaming

La sfide Real Madrid-Arsenal e Bayern-Lione, valide per l’andata dei quarti di finale di Champions League femminile, si giocano martedì 18 marzo: la prima alle 18:45 la seconda alle 21:00. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.97 su GoldBet e Lottomatica e 1.95 su Snai. Quella del Lione ha un valore di 1.85 volte la posta su tutti i bookmaker citati prima.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico di Real Madrid-Arsenal

Una gara da almeno un gol per squadra e di conseguenza da almeno tre reti complessive. Sì, l’Arsenal alla fine dovrebbe riuscire a prendersi una grossa fetta di qualificazione.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Misa; Antonia, Lakrar, Mendez, Carmona; Angeldal, Toletti, Leupolz; Weir, Caicedo, Redondo.

ARSENAL (4-2-3-1): Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Walti; Mead, Caldentey, Foord; Russo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2