Sinner fa un ‘regalo’ a tutti: Medvedev ha confessato

Sinner fa un regalo a tutti. Il russo Medvedev ha confessato. Ecco le sue parole nel merito all’assenza del numero uno al mondo

Manca poco, il tempo scorre velocemente e presto vedremo di nuovo Jannik Sinner in campo. Il 7 maggio si avvicina, è quello il primo torneo, a Roma, al quale l’azzurro potrà partecipare alla fine della squalifica del prossimo 4 maggio. Tre giorni prima. Sì, ci siamo quasi. Un mese e mezzo e poco più.

E in questi mesi che scorrono velocemente ci sono alcuni atleti che hanno cercato o cercheranno ancora di farlo, di recuperare punti e non solo. Anche di vincere qualche torneo che, con la presenza di Sinner, sarebbe stato difficile da raggiungere. Nessuno, prima d’ora, lo aveva detto in maniera così aperta, e ci ha pensato il russo Medvedev a spiegare realmente come stanno le cose e cosa si pensa, in sincerità, dentro il circuito Atp.

Sinner fa un regalo: la rivelazione di Medvedev

Straripante negli ultimi mesi, quando ha vinto quasi tutti i tornei ai quali ha partecipato non concedendo nemmeno le briciole ai rivali, l’assenza di Sinner si sta facendo sentire. Soprattutto tra di noi in Italia, che abbiamo sicuramente badato poco al torneo di Indian Wells, ad esempio. Un Masters 1000 assai interessante, uno dei più affascinanti.

E proprio da quelle zone del Mondo, il russo Medveded, ha detto una cosa che sicuramente tutti pensano e su questo non possiamo avere nessun dubbio: “Nel complesso l’assenza di Sinner, che ultimamente vince un torneo su due o forse anche un po’ di più, è sicuramente fa comodo in termini di risultati non solo a me, ma a tutti. Nello stesso tempo, visti i miei ultimi risultati, non mi preoccupo tanto di lui, perché negli ultimi tornei non l’ho nemmeno affrontato perché non sono andato abbastanza lontano…“. Insomma, una rivelazione da un lato scioccante, perché comunque mette in evidenza la paura che incute Sinner ai rivali, dall’altro lato immaginabile, anche se come anticipato nessuno ha avuto mai il coraggio di fare fino a questo momento. Ma il tempo sta per scadere, poi tornerà in campo il cannibale, speriamo più forte di prima. Per riprendersi tutto quello che in maniera assai ingiusta gli è stato tolto.