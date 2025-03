Pronostici Serie C: i marcatori di Padova, Ternana e Trento

Pronostici Serie C: oggi scendono in campo le prime della classe o quasi. Ecco i nostri pronostici di Padova, Ternata e Trento

Se prima vi abbiamo dato spunto per una possibile scommessa in base alle partite di Serie C che sono in programma questa sera, adesso vi diamo spunto, andando ad analizzare sempre le gare che si giocano oggi, lunedì 17 marzo, quelli che sono i calciatori che potrebbero trovare la via della rete e regalarsi una serata magica.

In Serie C, nel girone A, il Padova è primo in classifica e ospita una Pergolettese che di problemi non ne dovrebbe proprio creare. E i padroni di casa, fino al momento, sono stati spinti da un calciatore in particolare che potrebbe riuscire anche nella serata di oggi a centrare il bersaglio grosso. Mattia Bortolussi fino al momento di reti ne ha realizzate 14 con 3 rigori. Quindi anche dagli undici metri è uno specialista. E questo ci permette di dire che in una serata del genere potrebbe riuscire a trovare il gol, senza chissà quali problemi.

Pronostici Serie C, le altre scelte

Stesso bottino di gol, anche se in questo caso con due rigori, per Samuel Di Carmine centravanti del Trento. Contro l’Alcione Milano i padroni di casa hanno la possibilità di un aggancio importante in classifica sull’Albinoleffe. E il centravanti avrà quella cattiveria necessaria per regalare alla sua squadra i tre punti. Sì, anche lui è uno che questa sera potrebbe riuscire a centrare l’obiettivo grosso per tutti quelli che fanno lo stesso mestiere nella vita.

Chiudiamo il cerchio di questo tris spostandoci nel girone B e precisamente, come si può capire dal titolo di questo articolo, alla gara che la Ternana di Abate dovrà giocare sul campo della Spal, che lotta per non retrocedere. Il nostro prescelto, nel corso di questa stagione, ha segnato già 11 gol senza nessun rigore: Pietro Cianci è uno che la porta la vede. Quindi sì, anche lui in gol.

Le nostre scelte