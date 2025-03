Pronostici Serie C 17 marzo: punti pesanti in vetta alle classifiche

Pronostici Serie C 17 marzo: partite interessanti e punti pesanti in vetta alle classifiche. Ecco la bomba per la serata

Si fermano per le nazionali tutti i campionati maggiori, ma oggi, e anche nel fine settimana, la Serie C è in campo per cercare di dare un senso ad un lunedì assai diverso. Lo sappiamo, quando arrivano le soste c’è qualcosa di ancora più brutto. E tutti speriamo che possa passare presto.

Detto questo, la terza serie italiana, mette in palio dei punti pesantissimi per la testa della classifica soprattutto nel girone A, visto che stasera giocheranno sia la prima che la seconda della classe. Andiamo quindi a vedere insieme quali sono i risultati che potrebbero uscire.

Pronostici Serie C, ecco le nostre scelte

Il Padova, primo in classifica, ospita la Pergolettese. Una gara che sulla carta non dovrebbe creare chissà quale fastidio alla formazione di casa. E la quota è anche abbastanza succulenta. Quindi l’1, ci può stare. Poi c’è Trento, quinto in classifica, che ha una grossa possibilità questa sera, quella di agganciare l’Albinoleffe al quarto posto. Una vittoria dei padroni di casa, contro l’Alcione Milano, una squadra sì neopromossa che sta facendo comunque bene, ci può davvero stare.

Classico testa-coda nel girone B, con l’Entella di mister Gallo che ospita il Sestri Levante: pure in questo caso l’1, magari con la combo dell’over 1,5, ci sta. Scende in campo anche la seconda della classe, la Ternana di Abate, che rende visita alla Spal che lotta invece per non retrocedere. Nella peggiore delle ipotesi gli ospiti non dovrebbero uscire sconfitti da questo match, quindi doppia, anche in questo caso con la combo dell’over 1,5, ci sta. Chiudiamo il quadro con l’unico match in programma del girone C, quello meridionale. Lunedì sera si affrontano Potenza e Altamura. In questo caso almeno una rete per squadra per far divertire tutti.

I pronostici

Padova-Pergolettese 1

Trento-Alcione 1

Spal-Ternana X2+Over 1,5

Potenza-Altamura Gol

Virtus Entella-Sestri Levante +Over 1,5

La quota totale è di 11,24 volte la posta.