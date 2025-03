Pronostico Venezia-Napoli: pronto ad abbattere un altro “muro”

Venezia-Napoli è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I gol degli attaccanti, Raspadori e Lukaku, hanno permesso al Napoli di tornare al successo dopo 4 pareggi e una sconfitta ma soprattutto di impedire la fuga dell’Inter. Gli azzurri non hanno deluso domenica scorsa contro la Fiorentina al “Maradona” ed il 2-1 finale va troppo stretto alla squadra di Antonio Conte, che avrebbe potuto vincere con uno scarto molto più ampio se non avesse commesso diversi errori sotto porta. La Viola, in ogni caso, non ha mai messo realmente in difficoltà Di Lorenzo e compagni, sempre in controllo del match nonostante un finale di gara concitato.

Battere i gigliati, dicevamo, è stato importantissimo. Il Napoli ha mantenuto il secondo posto in classifica: una sola lunghezza continua a dividere Conte dai campioni d’Italia in carica, anche se si è rifatta sotto l’Atalanta, terza a -2 dai partenopei. Il tecnico salentino, però, ha di fronte un calendario decisamente più agevole (almeno sulla carta) rispetto al collega Inzaghi, che fino a maggio dovrà giocare pure un numero più alto di partite, essendo ancora in corsa su tre fronti. Gli ostacoli più rilevanti, per il Napoli, sono Milan e Bologna, per il resto solo sfide contro squadre in lotta per la salvezza. Avversari che meritano, in ogni caso, il massimo rispetto: il Venezia, ad esempio, pur restando confinato al penultimo posto ed avendo un piede e mezzo in cadetteria, sembra più vivo che mai. I lagunari non vincono da dicembre ma hanno pareggiato le ultime tre partite, subendo un solo gol contro Lazio, Atalanta e Como. La difesa, insomma, sta tenendo botta, nonostante un attacco che nelle ultime cinque ha segnato soltanto una rete, peraltro su calcio di rigore.

Venezia-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco non riesce a recuperare Sverko, che non rientrerà prima della sosta. Oltre a lui mancheranno pure Stankovic (stagione finita), Svoboda e Sagrado. Diversi i ballottaggi: in difesa si contendono una maglia Schingtienne e Marcandalli, a centrocampo invece è duello tra Duncan e Doumbia. Davanti Maric è favorito su Fila, arrivato a gennaio al posto del partente Pohjanpalo.

Dall’altro lato, Conte dovrà fare a meno dei soli Anguissa e Neres, infortunati. Torna a disposizione Mazzocchi ma a sinistra giocherà di nuovo Spinazzola. In attacco rivedremo la coppia formata da Lukaku e Raspadori.

Come vedere Venezia-Napoli in diretta tv e in streaming

Venezia-Napoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara che Conte non può assolutamente sbagliare se vuole continuare ad inseguire il sogno scudetto. Ma per il Venezia, a -5 dalla quartultima, potrebbe essere l’ultima spiaggia ed i lagunari, capaci ultimamente di tenere a bada gli attacchi di Atalanta e Lazio, daranno il tutto per tutto per strappare almeno un punto. Napoli favorito in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Venezia-Napoli

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

Il Napoli riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1