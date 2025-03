Pronostico Roma-Cagliari, reazione immediata: all’Olimpico non accade da 12 anni

Roma-Cagliari è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 16:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La striscia di vittorie consecutive della Roma di Claudio Ranieri si è interrotta giovedì scorso al San Mamés di Bilbao, in una partita fortemente condizionata dall’espulsione del difensore giallorosso Hummels dopo appena 11 minuti di gioco. In inferiorità numerica quasi per l’intera durata del match, i capitolini non sono riusciti a difendere il 2-1 dell’andata, cedendo di colpo dopo il primo gol realizzato dai baschi, che alla fine hanno avuto la meglio 3-1.

Un’eliminazione dolorosa e che lascia non pochi rimpianti per le modalità con cui è maturata, visto che senza l’uomo in meno sarebbe stata probabilmente un’altra storia. Non tutti i mali, però, vengono per nuocere: è proprio il caso di dirlo, dal momento che senza impegni infrasettimanali la Roma potrà, d’ora in poi, concentrarsi esclusivamente sul campionato e proseguire la rincorsa verso quel quarto posto che fino a qualche mese fa sembrava pura utopia. In Serie A Pellegrini e compagni sono reduci da ben cinque vittorie di fila, l’ultima ottenuta ad Empoli grazie ad una rete di Soulé (0-1).

Un filotto che gli ha permesso di scavalcare la Fiorentina al settimo posto e di portarsi a sole 6 lunghezze dalla Juventus quarta. Prima della sfida con i bianconeri, in programma il prossimo 6 aprile, la Roma non dovrà sbagliare contro Cagliari e Lecce, due squadre in lotta per non retrocedere. I sardi si presentano all’Olimpico in un momento delicato: la vittoria manca da oltre un mese e nelle ultime 4 giornate hanno totalizzato soltanto due punti, frutto dei pareggi con Atalanta e Genoa. Davide Nicola, insomma, non può rilassarsi. La strada verso la salvezza, nonostante i quattro punti di vantaggio sulla terzultima, è ancora lunga e tortuosa.

Roma-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri dovrà fare a meno del solo Celik e potrà ruotare tranquillamente diversi giocatori, dando una chance a chi non è sceso in campo a Bilbao. Sulla trequarti Soulé dovrebbe spuntarla su Baldanzi, davanti invece Shomurodov sembra in vantaggio su Dovbyk, deludente nella trasferta basca. Torna dal 1′ anche Koné.

Il Cagliari si recherà all’Olimpico senza due pedine importanti come Luvumbo e Zappa, entrambi infortunati. Il tecnico rossoblù Nicola si augura di recuperare quantomeno Coman, che però partirà dalla panchina. In attacco saranno con ogni probabilità Viola e Marin a supportare l’unica punta Piccoli. A destra ballottaggio tra Obert e Augello.

Come vedere Roma-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Cagliari, in programma domenica alle 16:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol 1-3” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ci aspettiamo una forte reazione da parte della Roma dopo l’eliminazione dall’Europa League. L’Olimpico, del resto, è un campo stregato per il Cagliari, che nell’impianto della Capitale – sponda giallorossa – non vince dal 2013 (Roma imbattuta da 9 match casalinghi con i sardi ed in sette di questi ha fatto registrare clean sheet). La squadra di Ranieri, dunque, non dovrebbe sbagliare, dimenticando in fretta le delusioni continentali: almeno due le reti complessive.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Salah-Eddine; Soulè, Pellegrini; Shomurodov.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zortea, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Prati, Deiola; Viola, Marin; Piccoli.

Il Cagliari riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1