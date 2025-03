Pronostico Fiorentina-Juventus: nessuna ne ha collezionati così pochi nel 2025

Fiorentina-Juventus è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Neanche il tempo di tornare a nominare la parola “scudetto” che in casa Juventus si è dovuto fare i conti con una nuova, clamorosa, figuraccia. Nello scontro diretto dell’Allianz Stadium con l’Atalanta i bianconeri erano attesi alla cosiddetta prova del nove dopo le 5 vittorie di fila in campionato ma quella con Dea s’è rivelata una totale disfatta: un’umiliante sconfitta casalinga con ben 4 gol di scarto (0-4) che ha pochi precedenti nella storia della Signora, raramente maltrattata in questo modo davanti al proprio pubblico (era dal lontano 1967 che non si assisteva ad un k.o. di tali proporzioni).

Per intenderci, in tifosi hanno deciso di abbandonare lo stadio prima del triplice fischio e la contestazione nei confronti del tecnico Thiago Motta è diventata ancora più aspra. Salvare il salvabile sarà l’obiettivo dell’allenatore italobrasiliano, che potrebbe terminare la sua avventura torinese prima del Mondiale per Club.

La Juventus, a -9 dalla vetta, ha il dovere di difendere quantomeno il quarto posto, attualmente minacciato da Lazio e Bologna, che hanno rispettivamente uno e due punti in meno (in questo turno si faranno del male a vicenda, affrontandosi nello scontro diretto). Fondamentale, dunque, non sbagliare la gara di Firenze, in un ambiente da sempre ostile a Madama. La Fiorentina è appena tornata a “respirare” grazie alla Conference League: giovedì i viola hanno ribaltato il Panathinaikos (3-1) dopo la sconfitta rimediata all’andata in Grecia, staccando il pass per i quarti (se la vedranno con gli sloveni del Celje). Nel primo tempo la squadra di Raffaele Palladino ha fatto vedere ottime cose, in netta controtendenza con le prestazioni scialbe ed anonime offerte nell’ultimo periodo. Domenica scorsa infatti i gigliati a Napoli (2-1) hanno rimediato la quarta sconfitta in 5 giornate, scivolando all’ottavo posto e rischiando di uscire definitivamente dalla corsa per un posto in Europa.

Fiorentina-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

In settimana Palladino ha recuperato Adli e Folorunsho, niente da fare invece per Colpani, che tornerà dopo la sosta. Arruolabili anche Zaniolo e Mandragora, squalificati domenica scorsa contro il Napoli. Il tecnico della Viola in attacco dovrebbe confermare il tandem Gudmundsson-Kean, che ha brillato in Conference League: l’islandese, è favorito su Beltran. Chiamati agli straordinari pure gli esterni Dodò e Gosens.

Buone notizie anche per Motta, che a Firenze non avrà il solo Douglas Luiz (oltre ai lungodegenti Milik, Cabal e Bremer). Gli unici ballottaggi sono in difesa e a centrocampo: Kalulu dovrà battere la concorrenza di Kelly, in mezzo invece Koopmeiners è tallonato da Yildiz.

Come vedere Fiorentina-Juventus in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Juventus è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il rocambolesco 2-2 dell’andata ha interrotto una striscia di tre vittorie di fila della Juventus contro i viola, tutte per 1-0. Nessuna delle due attualmente è in gran forma ed entrambi i tecnici sono sotto esame, dettagli che rendono ancor più imprevedibile una sfida dal pronostico più aperto del solito, considerando pure l’importanza che ha storicamente questa partita per l’ambiente gigliato. Juve leggermente favorita secondo le quote dei bookmaker ma in questo frangente è da coraggiosi puntare ad occhi chiusi sulla squadra di Motta. Probabile invece che si assista ad un match da almeno un gol per parte come è avvenuto lo scorso dicembre. Occhio al segno “x”: dall’inizio del 2025 nessuna formazione ha pareggiato meno match dei viola in Serie A.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Adli, Fagioli, Folorunsho, Gosens; Gudmundsson, Kean.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1