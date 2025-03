I pronostici di domenica 16 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 16 marzo, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1: apre Venezia-Napoli, chiude Inter-Atalanta

Prima della sosta per gli imminenti impegni delle nazionali, inclusa l’Italia di Spalletti che se la vedrà con la Germania nei quarti di finale della Nations League, va in scena una domenica di altissimo livello in Serie A e nei principali campionati europei con degli scontri diretti che promettono spettacolo e gol.

In Serie A c’è una partita di fondamentale importanza in ottica Scudetto tra due dirette concorrenti, Atalanta ed Inter. In Premier League nonostante il periodo complicato dei Blues, ha sempre grande fascino il derby tra Arsenal e Chelsea che andrà in scena all’Emirates.

I pronostici sulle altre partite

In Francia il titolo ha già preso la strada di Parigi, ma la sfida contro il Marsiglia promette tanti gol visto l’atteggiamento tattico offensivo di De Zerbi e lo stato di forma del team di Luis Enrique capace di eliminare il Liverpool dalla Champions League.

In Spagna l’Atletico Madrid dopo la cocente delusione per l’eliminazione contro il Real Madrid con tanto di polemica feroce sul rigore di Julian Alvarez affronta il Barcellona: l’ultimo precedente in Coppa del Re è finito 4-4 e anche stavolta almeno un gol per squadra è altamente probabile.

Il percorso europeo si chiude con Stoccarda-Bayer Leverkusen, sfida tra due squadre che hanno giocato la Champions League in stagione e che sono rispettivamente al quarto e al secondo posto per numero di Expected Goals.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Arsenal-Chelsea, Premier League, ore 14:30

Vincenti

Napoli (in Venezia-Napoli, Serie A , ore 12:30)

(in Venezia-Napoli, Serie A ore 12:30) Roma (in Roma-Cagliari, Serie A , ore 16:00)

(in Roma-Cagliari, Serie A ore 16:00) Lione (in Lione-Le Havre, Ligue 1, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Fulham-Tottenham , Premier League , ore 14:30

, , ore 14:30 Stoccarda-Bayer Leverkusen , Bundesliga , ore 19:30

, , ore 19:30 PSG-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bologna-Lazio , Serie A , ore 15:00

, , ore 15:00 Atletico Madrid-Barcellona , Liga , ore 21:00

, , ore 21:00 Atalanta-Inter, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Bologna-Lazio, Serie A, ore 15:00