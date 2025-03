Ultim’ora Sinner, rivelazione sconvolgente: i tifosi restano a bocca aperta

Jannik Sinner, tutto ci saremmo aspettati fuorché una confessione del genere: con le sue parole ci ha lasciati davvero esterrefatti.

C’è stato un momento in cui si è pensato che potesse concretamente insidiare i due migliori giocatori del circuito, vale a dire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il suo gesto del telefono – mima una cornetta per esultare – era ormai diventato iconico e anche lui, a suo modo, si era trasformato, dall’oggi al domani, in un personaggio molto popolare.

Poi, però, benché le premesse fossero ottime, Ben Shelton non ha dato un seguito concreto a quell’exploit e non ha vinto i titoli che ci aspettavamo conquistasse. Gioca molto bene, ci mancherebbe, ma allo stato attuale gli manca ancora qualcosa perché si possa dire, di lui, che è un grandissimo campione. Tempo al tempo, però: ha dimostrato di avere un talento enorme e delle doti formidabili, per cui non possiamo escludere a priori che non arrivi, anche per lui, il momento della consacrazione a mostro sacro del tennis.

A maggior ragione perché, nell’ultimo periodo, ha dimostrato di avere intenzioni serie, serissime. A Indian Wells, prima di imbattersi nel temibile Jack Draper, non aveva perso neanche un set. Con il suo servizio devastante, e con i miglioramenti ottenuti sul fronte della copertura e della gestione dello scambio da fondo, ha fatto passi da gigante. Dettagli che si erano già notati, per la verità, nel corso della semifinale agli Australian Open, che lo statunitense disputò contro il numero 1 al mondo.

Ha spiato Sinner per imparare da lui: si salvi chi può

E proprio l’attuale re del ranking Atp sarebbe, per il promettente Shelton, una fonte di ispirazione. Ad ammetterlo, lasciando i tifosi a bocca aperta, è stato proprio il diretto interessato, che ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto interessanti in merito.

Ben ha rivelato, in particolar modo, che deve anche a Sinner il fatto che il suo rovescio, oggi, sia più incisivo di quanto non fosse in precedenza: “Per migliorarlo ho guardato tanti video dei migliori del circuito, tra cui anche Jannik Sinner. Lui, Djokovic e Alcaraz iniziano il movimento con la racchetta alta, e lasciano che sia la gravità a fare il lavoro quando abbassano il polso. Poi riescono ad andare verso la palla e colpire con un angolo maggiore rispetto a quello che facevo io”.

“I giocatori con il rovescio migliore nel circuito, e nella storia, si distinguono dal movimento con cui preparano il colpo – ha osservato ancora – dal modo in cui riescono a cambiare direzione e a variare con lo slice”. E chissà che aver preso in prestito i segreti del mestiere dai più forti del circuito non possa presto fare di lui un giocatore ancor più insidioso.