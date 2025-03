Sorpresa Berrettini: premio speciale per lui a Indian Wells

Quello che è accaduto a Indian Wells non ha precedenti: la sorpresa inaspettata ha lasciato di stucco Matteo Berrettini e non solo.

L’Italia può vantarsi, da ormai quasi un anno a questa parte, di essere egregiamente rappresentata nell’ambito del Tour. Viene proprio dal Bel Paese, del resto, il numero 1 del ranking Atp, per cui possiamo dire che meglio di così, in tutta sincerità, proprio non potrebbe andare. Jannik Sinner non è il solo tennista, comunque, ad avere inorgoglito gli abitanti dello Stivale.

Anche Matteo Berrettini, a suo modo, ha dato un grandissimo contributo in questo senso. Per i risultati e i traguardi degni di nota che ha raggiunto da quando ha debuttato nel circuito maggiore, ma anche per i vari premi che ha ricevuto ai quattro angoli del globo. L’ultimo dei quali, pensate un po’, è arrivato proprio qualche giorno fa, come un fulmine a ciel sereno. Un riconoscimento tanto doveroso quanto inaspettato per il romano, che è abituato a non dare mai niente per scontato.

E non lo ha fatto neanche in questo caso, sebbene fosse perfettamente a conoscenza di avere tutte le carte in regola per stravincere il titolo e il premio che c’erano in palio. Non si aspettava di riceverlo, però. Non in questo modo, per lo meno, considerando che, in effetti, la sua “consacrazione” è avvenuta in maniera alquanto insolita.

Berrettini a bocca aperta: lo hanno colto di sorpresa

Berrettini non è stato premiato, diciamo così, nell’ambito di una cerimonia troppo formale. Ha ricevuto il riconoscimento per il quale ha tanto lottato in un parcheggio, più precisamente in quello del Tennis Garden.

Il premio in questione era quello che gli spettava in quanto vincitore assoluto del contest che era stato lanciato, qualche settimana fa, da Sam Querrey e dagli altri ex tennisti a stelle e strisce che mandano avanti il famosissimo Nothing Major Podcast. Il romano, come ricorderà chi aveva seguito le votazioni, ha vinto la finale e battuto Tommy Paul ottenendo nientepopodimeno che il 64% dei voti.

Una vera e propria ovazione, se vogliamo, che gli ha fruttato il titolo di più sexy del circuito, ma non solo. Querrey gli ha consegnato un bel trofeo di plastica, ma anche un buono del valore di 15 dollari da spendere presso un noto ristorante italiano della California. Magari non avrà vinto il torneo, ma quanto meno non tornerà a casa a mani – e a pancia, a questo punto, dato il coupon – vuote…