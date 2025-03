Pronostico Villarreal-Real Madrid: è già successo col fattore coppe

Villarreal-Real Madrid è una partita della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il solito, vecchio, Real Madrid. I giocatori vanno e vengono ma il feeling tra il club madrileno e la coppa dalle grandi orecchie è qualcosa di inspiegabile. La corazzata di Carlo Ancelotti in settimana è uscita vittoriosa dall’aspra battaglia continentale coi rivali cittadini dell’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League, al Metropolitano, spuntandola ai rigori come nella finale di San Siro nel 2016.

Ai quarti ci vanno dunque i Blancos – dovranno vedersela con l’Arsenal – che pur perdendo 1-0 (all’andata si erano imposti 2-1) hanno avuto la meglio dal dischetto, approfittando anche del clamoroso rigore “annullato” dopo revisione Var a Julian Alvarez per aver toccato la palla con entrambi i piedi al momento del tiro. Ancelotti, che a fine gara ha parlato anche di grande stanchezza da parte dei suoi uomini per via del lungo e massacrante tour de force, ora chiederà alla squadra un’ultimo sforzo prima della sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali.

La lotta per il titolo nella Liga continua infatti ad essere equilibratissima ed ogni minimo passo falso può fare la differenza: il Real Madrid è in vetta alla classifica a quota 57 punti, gli stessi del Barcellona, che però deve recuperare una partita.

Senza dimenticare che l’Atletico Madrid resta alle calcagna, con un solo punto in meno rispetto ai cugini. Non sono poche, tuttavia, le insidie nel match dell’Estadio de la Ceramica con il Villarreal, e non solo perché i Blancos si recheranno nella Comunitat Valenciana svuotati di energie. Parliamo infatti della quinta forza del torneo, che prima di cadere sorprendentemente a Vitoria con l’Alavés la scorsa settimana (1-0) era imbattuta da sei giornate. Marcelino, già privo di Gerard Moreno ed Akhomach, è alle prese con il dubbio Femenia, per quanto riguarda Ancelotti invece ci aspettiamo un turnover importante dopo i 120 minuti del Metropolitano.

Come vedere Villarreal-Real Madrid in diretta tv e streaming

Villarreal-Real Madrid, valida per la ventottesima giornata della Liga, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Villarreal è una squadra che pur subendo parecchio (peggior difesa tra le prime 8 della Liga) segna con una certa costanza. Probabile, dunque, che riesca a rifilare almeno un gol ad un Real Madrid entusiasta ma reduce da un match dispendiosissimo in Champions League. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Madrid

VILLARREAL (4-4-2): Conde; Foyth, Kambwala, Logan Costa, Cardona; Yeremi Pino, Gueye, Parejo, Baena; Barry, Ayoze Perez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Raul Asencio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2