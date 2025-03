Pronostico Milan-Como, la difesa non dà garanzie: numeri da incubo

Milan-Como è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

C’ha pensato Pulisic, una settimana fa, a ribaltare il Lecce con una doppietta (2-3) ed a togliere le castagne dal fuoco al suo allenatore Sergio Conceiçao, che in caso di sconfitta in Salento – sarebbe stata la quarta di fila – non sarebbe forse riuscito ad evitare l’esonero. La “remuntada” del Milan, dopo essere finito sotto di ben due reti a metà ripresa nel match coi giallorossi dell’ex Marco Giampaolo ed aver rischiato un’altra figuraccia, non può tuttavia bastare per dire che la crisi del Diavolo sia definitivamente alle spalle.

Theo Hernandez e compagni, infatti, anche al “Via del Mare” hanno mostrato i soliti limiti, a dimostrazione che l’impatto dell’ex tecnico del Porto – vittoria della Supercoppa a parte – non è stato quello che ci si aspettava dopo la turbolenta gestione Fonseca. E mentre a Milanello si parla già del suo successore – continua a circolare con insistenza il nome di Massimiliano Allegri, sarebbe un ritorno per l’allenatore livornese – bisogna limitare il più possibile i danni negli ultimi due mesi e mezzo di una stagione che potrebbe terminare con il Milan fuori da tutto. Sì, c’è ancora la Coppa Italia ma i rossoneri sono solamente noni in campionato, a -8 dal quarto posto e di questo passo la qualificazione alla Champions League resterà un miraggio.

Massima attenzione, dunque, all’ambizioso Como di Cesc Fabregas (pure lui nel mirino dei dirigenti del Milan per il prossimo anno). I lariani sabato scorso hanno sprecato un’enerme occasione con il Venezia, facendosi raggiungere in pieno recupero dalla squadra di Eusebio Di Francesco (1-1). La salvezza, ad ogni modo, sembra ormai una formalità per un Como che è ad un passo dalla soglia dei 30 punti e che nelle ultime settimane si è tolto delle importanti soddisfazioni battendo avversari del calibro di Fiorentina e Napoli.

Milan-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Conceiçao ritrova Maignan e Pavlovic, squalificati contro il Lecce. Non saranno poche in ogni caso le novità di formazione rispetto alla gara coi giallorossi. In mediana si ricomporrà la coppia Reijnders-Fofana, mentre Leao e Joao Felix dovrebbero tornare entrambi dal 1′. Dietro l’unico certo di una maglia da titolare è Thiaw, in panchina si rivedrà infine Loftus-Cheek, di nuovo a disposizione dopo il lungo stop.

In casa Como gli unici indisponibili sono Sergi Roberto e Azon. Per il resto, tutti a disposizione di Fabregas che davanti confermerà l’ormai consolidato tridente formato da Diao, Nico Paz e Strefezza.

Come vedere Milan-Como in diretta tv e in streaming

Milan-Como, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà davvero complicato, per il Milan, tenere la porta inviolata contro un Como che già all’andata ha messo in grande difficoltà i rossoneri sul piano del gioco, pur finendo per perdere 2-1. Ci sono i presupposti per un altro match equilibrato, con i lariani che cercheranno di dominare il possesso e dare filo da torcere alla squadra di Conceiçao, tutt’altro che guarita (nelle ultime 4 gare non ha mai subito meno di 2 gol a partita): previsti almeno tre reti complessive a San Siro.

Le probabili formazioni di Milan-Como

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza.

Il Como riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2