I pronostici di sabato 15 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 15 marzo, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, c’è pure la Premier League.

Nella partita più attesa di questo sabato di Serie A sarà complicato, per il Milan, tenere la porta inviolata contro un Como che già all’andata ha messo in grande difficoltà i rossoneri sul piano del gioco, pur perdendo 2-1. Ci sono i presupposti per un altro match equilibrato, con i lariani che cercheranno di dominare il possesso e dare filo da torcere alla squadra di Conceiçao, tutt’altro che guarita nonostante la vittoria di Lecce visto che nelle ultime 4 gare non ha mai subito meno di 2 gol a partita.

Un’altra partita potenzialmente da gol si gioca nella Liga spagnola all’Estadio de la Ceramica: il Villarreal è una squadra che pur subendo parecchio (peggior difesa tra le prime 8 della Liga) segna con grande costanza. Probabile, dunque, che riesca a rifilare almeno un gol ad un Real Madrid al settimo cielo per la qualificazione ai quarti di finale ai danni dell’Atletico Madrid ma reduce da un match dispendiosissimo in Champions League con tanto di tempi supplementari.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste altre partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Angers-Monaco di Ligue 1, Waalwijk-PSV di Eredivisie, Werder Brema-Borussia Monchengladbach e Lipsia-Borussia Dortmund di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Udinese-Verona, Serie A, ore 15:00

Vincenti

Manchester City (in Manchester City-Brighton, Premier League, ore 16:00)

(in Manchester City-Brighton, ore 16:00) Bournemouth (in Bournemouth-Brentford, Premier League, ore 18:30)

(in Bournemouth-Brentford, ore 18:30) Pisa (in Pisa-Mantova, Serie B, ore 17:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Angers-Monaco , Ligue 1 , ore 19:00

, ore 19:00 Milan-Como , Serie A , ore 18:00

, , ore 18:00 Waalwijk-PSV, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Werder Brema-Borussia Monchengladbach , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Lipsia-Borussia Dortmund , Bundesliga , ore 18:30

, , ore 18:30 Villarreal-Real Madrid, Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.47 GOLDBET ; 9.51 SNAI; 9.47 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Rennes-PSG, Ligue 1, ore 17:00