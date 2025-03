Pronostici Serie B 15-16 marzo: s’infiamma la lotta per il secondo posto

Serie B, il Pisa può risollevare la testa dopo la sconfitta nello scontro diretto con lo Spezia. Conclude il programma l’atteso derby di Calabria.

Mentre a Sassuolo sono iniziati da un po’ i calcoli e i conteggi per capire quando potrebbe arrivare l’aritmetica della promozione, a Pisa è tornata la paura di un possibile sorpasso da parte dello Spezia dopo la vittoria ottenuta dai liguri nello scontro diretto di una settimana fa al “Picco”. Il successo sui nerazzurri (3-2) ha permesso alla squadra di Luca D’Angelo di portarsi a -3 dai toscani, che negli ultimi due mesi di regular season dovranno difendere il secondo posto con le unghie e con i denti per tenere vivo il sogno della Serie A.

Non ha di questi problemi, invece, il Sassuolo. Gli uomini di Fabio Grosso sono volati a +9 sul Pisa pur avendo frenato nelle ultime tre giornate (due pareggi e una vittoria). I neroverdi, ormai con la promozione in cassaforte, in questo weekend si recano a Cittadella per affrontare una squadra che domenica scorsa è stata travolta a domicilio dal Sudtirol (1-5), incassando la terza sconfitta in meno di un mese. Veneti a +2 sulla zona playout ma con il rischio di essere nuovamente risucchiati nella bagarre retrocessione: sarà complicato reagire e tornare a fare punti contro la schiacciasassi di questo campionato che non vede l’ora di tagliare il traguardo.

Dopo due sconfitte di fila ha buone possibilità di ripartire il Pisa di Pippo Inzaghi, impegnato con un Mantova che da fine dicembre ha vinto solo una volta – i virgiliani sono scivolati al quartultimo posto – e che ha il terzo peggior rendimento esterno del torneo. Lo Spezia, al contrario, dovrà vedersela con un Cesena in salute: i romagnoli sono imbattuti da 5 turni e non perdono in casa dal 26 dicembre. Tuttavia, la vittoria nella sentitissima sfida con il Pisa rappresenta indubbiamente una spinta propulsiva non indifferente per i liguri, che dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta al “Manuzzi”.

Le previsioni sulle altre partite

In zona playoff ha fatto qualche passo indietro il Catanzaro di Fabio Caserta, reduce dal deludente pari con la Reggiana e soprattutto dalla netta sconfitta di Cremona (4-0) contro un diretta concorrente.

I giallorossi possono rifarsi nel derby di Calabria contro i cugini del Cosenza ultimo in classifica e privo del bomber Artistico (squalificato). Iemmello e compagni sono favoriti ma occhio al possibile scatto d’orgoglio dei Lupi, rilanciati dalla sofferta vittoria – la prima dopo un mese – con la Reggiana. Ha perso slancio la Juve Stabia, grande sorpresa di questo campionato: un solo punto nelle ultime tre giornate per le Vespe, chiamate a difendere il settimo posto contro l’ostico Modena.

Di un eventuale passo falso dei campani potrebbe approfittarne il Bari, nono dopo i pareggi consecutivi con Sampdoria e Sassuolo: al San Nicola arriva la Salernitana, penultima ma rinvigorita dal successo sul Modena, vitale per continuare a credere nella salvezza. Si è risollevato pure il Frosinone grazie alle due vittorie con Mantova e Carrarese: il cambo di guida tecnica ha sortito gli effetti sperati ed in Ciociaria dovrà fare attenzione anche il pericolante Brescia. Equilibrio tra Sudtirol e Carrarese, due squadre che al momento sarebbero salve, ma anche al Mapei Stadium tra la Reggiana e la Sampdoria, entrambe invischiate nella lotta per non retrocedere e reduci da risultati deludenti.

Serie B: possibili vincenti

Frosinone o pareggio (in Frosinone-Brescia, sabato 15 ore 15:00)

Spezia o pareggio (in Cesena-Spezia, sabato 15 ore 15:00)

Pisa (in Pisa-Mantova, sabato 15 ore 17:15)

Sampdoria o pareggio (in Reggiana-Sampdoria, domenica 16 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cittadella-Sassuolo, sabato 15 ore 15:00

Sudtirol-Carrarese, domenica 16 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cesena-Spezia, sabato 15 ore 15:00

Bari-Salernitana, sabato 15 ore 19:30

Catanzaro-Cosenza, domenica 16 ore 17:15

Le partite da meno di tre gol complessivi

Frosinone-Brescia, sabato 15 ore 15:00

Juve Stabia-Modena, sabato 1 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria del Pisa è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” in Catanzaro-Cosenza è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

