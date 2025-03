I pronostici di venerdì 14 marzo: Serie A, Serie B, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 14 marzo: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

Il momento del Lecce di Giampaolo è complicato. E lo abbiamo visto anche la scorsa settimana contro il Milan: avanti di due gol, i salentini in pochi minuti hanno perso la bussola e si sono fatti rimontare dai rossoneri che fino a quel momento non avevano dato nessun cenno di vita. E di questo momento complicato, siamo certi, ne potrebbe approfittare il Genoa di Vieira, che si presenta a questo match forte di due pareggi di fila, ma soprattutto forte di una classifica che da quando il francese è arrivato si è fatta decisamente serena.

Certo, la salvezza non è ancora stata conquistata aritmeticamente, ma col Lecce anche un pareggio potrebbe bastare per continuare a dormire sonni tranquilli.

Sonni tranquilli non ne possono fare Las Palmas e Alaves che si affrontano nella Liga in un vero e proprio spareggio salvezza. Anche St. Pauli e Hoffenheim, soprattutto dopo la clamorosa vittoria del Bochum nello scorso turno col Bayern Monaco, devono guardarsi le spalle. Due partite in cui nonostante le tensione potrebbero tutte andare in gol.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie con annesso over per Al Qadisiya e Al Nassr in Saudi Pro League e per il Galatasaray in Super Lig contro l’Antalyaspor: nell’appassionante testa a testa con il Fenerbahce di Mourinho i giallorossi in questo turno casalingo hanno solo i tre punti a disposizione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Palermo-Cremonese, Serie A, ore 20:30

Vincenti

Al Qadisiya (in Damac-Al Qadisiya, Saudi Pro League , ore 20:00)

(in Damac-Al Qadisiya, ore 20:00) Al Nassr (in Al Nassr-Al Kholood, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Nassr-Al Kholood, ore 20:00) Nizza (in Nizza-Auxerre, Ligue 1, ore 20:45)

(in Nizza-Auxerre, Ligue 1, ore 20:45) Genoa o pareggio (in Genoa-Lecce, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Kholood, Saudi Pro League, ore 20:00

Saudi Pro League, ore 20:00 Damac-Al Qadisiya , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Galatasaray-Antalyaspor, Super Lig, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Vitesse-Den Haag , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Las Palmas-Alaves , Liga , ore 21:00

, , ore 21:00 St. Pauli-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 17.86 GOLDBET ; 18.18 SNAI; 17.86 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in St. Pauli-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30