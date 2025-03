È Sara la donna che ha fatto impazzire Berrettini: colti in flagrante

Tutto quello che sappiamo su Sara, la donna che, a quanto pare, ha fatto impazzire l’affascinante Matteo Berrettini: ecco come è riuscita a fare centro.

Nel singolare non ha avuto troppa fortuna. Il sorteggio gli ha riproposto un altro faccia a faccia con Stefanos Tsitsipas, a distanza di due settimane appena da quello precedente. Sulla carta aveva tutte le carte in regola per farcela, ma il greco è arrivato a Indian Wells in versione deluxe e c’è stato, in realtà, ben poco da fare.

Matteo Berrettini è andato molto meglio nel torneo di doppio: in coppia con il suo amico fraterno, Lorenzo Sonego, ha centrato nientepopodimeno che i quarti di finale del Masters 1000 che si gioca sul cemento nel deserto californiano. Decisamente non male, per una coppia poco rodata che non ha troppa esperienza nel gioco a quattro. Quello che ci ha fatto piacere constatare, indipendentemente da tutto, è che il tennista romano è tornato a sorridere e, soprattutto, a divertirsi in campo,

Sembrano finalmente lontani i tempi in cui la tensione gliela si leggeva in faccia. Quando la percezione, dall’esterno, era quella di un giocatore che non riusciva a rimettersi in carreggiata e che aveva paura di infortunarsi ancora una volta. E la speranza, a questo punto, è che a questa rinascita possano far seguito, da questo momento in poi, risultati concreti e tangibili.

Berrettini pizzicato in mondovisione

Berrettini non è diventato, però, un atleta tutto casa e tennis. Si concede ancora, com’è giusto che sia, qualche piccola variazione sul tema. Anche femminile, capite a noi, di tanto in tanto.

«Ma è cinese?!» 😂😂😂 Errani fa impazzire (di nuovo) Berrettini a ping pong mentre scende la pioggia a #IndianWells 📹 jasmine_paolini pic.twitter.com/DT9p0XZUyc — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 12, 2025



Si chiama Sara l’ultima – in ordine di tempo – donna che ha fatto impazzire il bel Matteo. E no, non lo ha fatto prendendolo per la gola o ammaliandolo, ma battendolo in campo. La Sara in questione è la Errani, la campionessa italiana che è stata eliminata al primo turno del singolare di Indian Wells ma che ha fatto magie, nel doppio misto, in coppia con l’amico e connazionale Andrea Vavassori.

La bolognese e Berrettini si sono sfidati, ancora una volta, a ping pong, sotto gli occhi di Jasmine Paolini che, immaginando come sarebbe andata a finire, ha ripreso tutto. Sarita ha battuto il romano ancora una volta, facendolo letteralmente impazzire. Al punto che Matteo, alludendo al fatto che nel Paese di mezzo ci siano molti atleti bravissimi in questo sport, si è chiesto ad un certo punto se la sua amica fosse cinese, nata a Pechino. Colpito e affondato, dunque. E in diretta mondiale, come se non bastasse.