Pronostico Palermo-Cremonese: finisce come all’andata

Palermo-Cremonese è una partita della trentesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Vuole assolutamente mettere la sesta marcia la squadra di Dionisi. Sì, il Palermo si presenta a questo anticipo forse di cinque risultati utili di fila e contro la Cremonese il sogno è quello di accorciare sulla formazione lombarda che ha sei punti di vantaggio. Ovvio, e senza dubbio, che dopo il mercato di gennaio che ha portato in dote uno dei migliori attaccanti della B, Pohjanpalo arrivato dal Venezia, che i siciliani siano una delle squadre favorite, almeno tramite i playoff, di arrivare in A.

In casa Cremonese, inoltre, il momento è anche abbastanza delicato per via di quello che è successo con Franco Vasquez. Il calciatore, come sappiamo, è stato squalificato per dieci giornate per via di alcuni insulti a sfondo razzista che ha pronunciato nel corso del match contro il Bari. Una perdita abbastanza grossa per i lombardi, visto che l’oriundo è sempre stato quel calciatore in grado di cambiare gli equilibri con le sue giocate. Non ci sarà, per diverso tempo. E sicuramente anche sotto l’aspetto mentale, per il motivo della squalifica stessa, la Cremonese potrebbe pagare qualcosa.

E poi c’è il fattore campo, che potrebbe fare la differenza in questo match. Il Barbera ha ritrovato il giusto entusiasmo e la situazione è da considerare molto importante dentro una gara d’alta classifica come quella di venerdì sera. Quindi, per tutti questi motivi, crediamo possa finire come la gara d’andata, quando vinse il Palermo.

Come vedere Palermo-Cremonese in diretta tv e in streaming

Palermo-Cremonese, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Palermo favorito e che si potrebbe davvero prendere una vittoria importantissima per la propria classifica. Crediamo anche che Pojanpalo possa continuare a essere decisivo.

Le probabili formazioni di Palermo-Cremonese

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Blin, Gomes, Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

CREMONESE (3-4-2-1): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Majer, Pickel, Azzi; Johnsen, Vandeputte; De Luca.



POSSIBILE RISULTATO: 1-0