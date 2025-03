Pronostico Monza-Parma: ultima spiaggia e indizio di riscossa

Monza-Parma è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ultima spiaggia, senza se e senza ma. Anche se potrebbe pure non bastare vincere contro il Parma per cercare in qualche modo di raggiungere la salvezza. Il Monza di Alessandro Nesta, ultimo in classifica, però ha dimostrato contro l’Inter la scorsa settimana di avere ancora qualcosa da dire in questa stagione.

Sarà un derby, perché sulla panchina del Parma da un paio di settimane si siede Chivu che tutti noi ricordiamo in Serie A con la maglia dell’Inter. Un derby che potrebbe anche ridare speranza al Monza, che potrebbe recuperare qualche uomo infortunato e che quindi punta a centrare una vittoria che manca da moltissimo tempo. L’ultima squadra a cadere contro i brianzoli è stata è stata la Fiorentina lo scorso 13 gennaio. Da quel momento in poi solo delusioni.

Ha pareggiato due a due invece il Parma contro il Torino. In rimonta. Quattro punti nelle prime tre uscite di Chivu nella massima serie, un bottino comunque niente male. Ma la classifica rimane anche in questo caso deficitaria. Non possiamo parlare di motivazioni, entrambe le squadre ce le hanno. Ma possiamo parlare di segnali che sono arrivati e senza dubbio il Monza ne ha mandati di più nel passato weekend. Inoltre, negli unici tre precedenti tra queste due squadre, mai è arrivata una vittoria lombarda. Crediamo possa essere la volta giusta.

Come vedere Monza-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Monza-Parma è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Derby (della panchina) rossonero. Il Monza potrebbe risorgere in questo match e trovare una vittoria che manca da tantissimo tempo. Difficile dire se possa essere decisiva per la salvezza, sicuramente potrebbe ridare un po’ di entusiasmo.

Le probabili formazioni di Monza-Parma

MONZA (3-4-2-1): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Baldé, Mota.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Mandela Keita, Estévez, Hernani; Man, Pellegrino, Cancellieri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1