Pronostico Genoa-Lecce: finisce sempre allo stesso modo

Genoa-Lecce è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il momento del Lecce di Giampaolo è complicato. E lo abbiamo visto anche la scorsa settimana contro il Milan: avanti di due gol, i salentini in pochi minuti hanno perso la bussola e si sono fatti rimontare dai rossoneri che fino a quel momento non avevano dato nessun cenno di vita.

E di questo momento complicato, siamo certi, ne potrebbe approfittare il Genoa di Vieira, che si presenta a questo match forte di due pareggi di fila, ma soprattutto forte di una classifica che da quando il francese è arrivato si è fatta decisamente serena. Certo, la salvezza non è ancora stata conquistata, ancora dei punti mancano, ma questi, per avvicinare l’obiettivo che ad un certo punto sembrava compromesso, potrebbero arrivare appunto dall’anticipo di venerdì sera.

Diciamo tutto questo perché alle evidenti differenze mentali e fisiche che stanno accompagnando queste due squadre, ci sono dei dati statistici che ci spingono a confermare quanto spiegato prima. Quando si gioca in Liguria vince sempre il Genoa: è successo così in quattro degli ultimi cinque incroci. Ed è successo così negli ultimi quattro incroci sì, perché il pareggio del quale vi abbiamo detto qualche riga sopra, è arrivato nel precedente più datato. Insomma, diciamo che il finale ci pare abbastanza scritto.

Come vedere Genoa-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Lecce è in programma venerdì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Finisce sempre con la vittoria del Genoa, e finisce sempre anche con almeno un gol del Lecce. Crediamo fortemente che possa andare così anche questa volta. Tre punti, in una gara da almeno tre reti complessive, ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Genoa-Lecce

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Miretti, Messias, Cornet; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1