Pronostico Athletic Bilbao-Roma: Ranieri e il tabù da sfatare

Athletic Bilbao-Roma è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Viaggio nei Paesi Baschi per la Roma di Claudio Ranieri, con l’obiettivo di farvi ritorno a maggio, dal momento che saranno proprio Bilbao ed il suo San Mamés ad ospitare le due finaliste di Europa League. I giallorossi una settiamana fa l’hanno spuntata 2-1 sull’Athletic grazie alla rete di Shomurodov in pieno recupero, quand’ormai le due squadre sembravano essersi rassegnate al pareggio. Un’altra prestazione di carattere contro un avversario di tutto rispetto per i capitolini, che in Spagna potranno giocare per 2 risultati su 3: in caso di parità dopo i novanta regolamentari, infatti, ai quarti andrebbero Pellegrini e compagni.

Il risultato del primo round è dunque un “tesoretto” niente male per la Roma, se teniamo conto del fatto che il ritorno andrà in scena in uno degli impianti più caldi del continente e da cui in pochi di solito riescono ad uscirne indenni. Le statistiche, del resto, parlano chiaro: tra Liga ed Europa League l’Athletic Bilbao quest’anno ha perso solo una volta davanti al proprio pubblico (è imbattuto in coppa).

Il San Mamés è “stregato” per le italiane

La squadra di Ernesto Valverde vanta oltretutto un ottimo record con le italiane, avendo vinto 8 delle 10 gare casalinghe disputate contro club di Serie A (l’unica a batterlo fu il Torino nel 2015). La Roma dovrà fare quindi massima attenzione, anche se i giallorossi si sono sempre qualificati in tutti gli ultimi nove turni di fase a eliminazione diretta di una grande competizione europea dopo aver vinto la partita d’andata. Agli uomini di Ranieri, in ogni caso, non mancano certezze ed entusiasmo. Domenica in campionato hanno ottenuto un’altra vittoria, la quinta consecutiva, piegando 1-0 l’Empoli con un gol di Soulé. Vittoria che gli ha permesso di scavalcare la Fiorentina, di raggiungere il settimo posto e portarsi addirittura a -6 dal quarto, traguardi che dopo la disastrosa prima parte di stagione nessuno considerava realistici.

L’Athletic Bilbao invece ha un po’ rallentato nelle ultime settimane, conquistando un solo punto tra Atletico Madrid e Maiorca nella Liga. Forse distratti dall’impegno continentale con la Roma, i biancorossi domenica non sono andati al di là di un pareggio (1-1), mantenendo il quarto posto ma perdendo terreno nei confronti delle prime tre. Valverde nella sfida coi capitolini dovrà rinunciare ai due centrali di difesa, l’infortunato Vivian e lo squalificato Alvarez (espulso giovedì scorso). In compenso dovrebbe essere di nuovo a disposizione Sancet, che probabilmente partirà dalla panchina. Dall’altro lato, Ranieri è senza Celik ma i dubbi di formazioni non sono pochi. Ballottaggio Pellegrini-Baldanzi, mentre in difesa Rensch potrebbe spuntarla su Hummels.