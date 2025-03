I pronostici di giovedì 13 marzo: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 13 marzo: si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League, in campo Roma, Lazio e Fiorentina

Roma, Lazio e Fiorentina scendono in campo per provare l’en plein di qualificazioni in Europa dopo quella dell’Inter in Champions League. I quarti di finale di Europa League la Lazio li ha già ipotecati battendo in trasferta il Viktoria Plzen, segnando addirittura in nove contro undici all’andata. Successo altamente probabile anche al ritorno all’Olimpico, dove sette giorni fa la Roma ha battuto l’Athletic pure con un gol allo scadere, fondamentale per avere due risultati su tre a disposizione.

Si tratta però di una trasferta difficilissima, in ottica pronostici sulle italiane meglio puntare sulla Fiorentina che in casa ha tutte le carte in regola per battere il Panathinaikos e rimontare così la sconfitta dell’andata.

I pronostici sulle altre partite

Operazione rimonta possibile anche per il Tottenham contro l’AZ e per l’Olympiacos contro il Bodo Glimt, mentre le partite che promettono gol sono Rangers-Fenerbahce, Eintracht Francoforte-Ajax e Manchester United-Real Sociedad.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tottenham vincente in Tottenham-AZ, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Lione (in Lione-FCSB, Europa League , ore 21:00)

(in Lione-FCSB, Europa League ore 21:00) Olympiacos (in Olympiacos-Bodo Glimt, Europa League , ore 18:45)

(in Olympiacos-Bodo Glimt, Europa League ore 18:45) Chelsea (in Chelsea-Copenaghen, Europa League , ore 21:00)

(in Chelsea-Copenaghen, , ore 21:00) Fiorentina (in Fiorentina-Panathinaikos, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Tottenham-AZ , Europa League , ore 18:45

, , ore 18:45 Rangers-Fenerbahce , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Chelsea-Copenaghen, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Athletic Bilbao-Roma , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Eintracht Francoforte-Ajax , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Manchester United-Real Sociedad, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Panathinaikos-Fiorentina, Conference League, ore 18:45