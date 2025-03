Pronostico Rangers-Fenerbahce: per Mourinho c’è una speranza

Rangers-Fenerbahce è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Il fattore Mourinho, nella gara d’andata, è andato a farsi benedire. Lo Special One, che di solito in questa manifestazione – e in generale in tutte quelle Europee – si esalta, ha perso 3-1 in casa contro i Rangers e quindi il passaggio del turno è davvero in bilico. Anzi, è quasi impossibile.

Ma c’è una speranza, minima, per andare avanti, ed è dettata dal momento di forma interno dei Rangers. Nelle ultime tre uscite in casa infatti gli scozzesi hanno sempre perso, contro delle formazioni ovviamente molto al di sotto di quelle che sono le potenzialità di questa squadra. E poi, c’è anche da sottolineare un altro fatto: in trasferta, la squadra di Mou, non perde addirittura dal 7 dicembre contro il Besiktas e, in generale, sono solamente due le sconfitte fuori casa. Ovvio, nonostante questi numeri, servirebbe un vero e proprio miracolo, anche per cercare di portare ai supplementari il match. E non è una cosa semplice, ovviamente, anzi, tutt’altro, è un’impresa quasi impossibile.

Ma se c’è un uomo in giro per l’Europa che può riuscire in questo, è sicuramente il tecnico portoghese. Magari alla fine non riuscirà a centrare la qualificazione, ma nell’arco dei 90′ siamo sicuri che gli ospiti possano almeno riuscire a vincere. Che poi, per il nostro pronostico, è quello che conta.

Come vedere Rangers-Fenerbahce in diretta tv e in streaming

Rangers-Fenerbahce è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica e 2.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nell’arco dei 90 minuti il Fenerbahce potrebbe riuscire a prendersi la vittoria. Rimane difficile vincere con due gol di scarto, lo sappiamo. Ma il cammino interno dei Rangers aiuta nel pensare all’impresa. Sarà comunque, e in ogni caso, una gara da almeno tre reti complessive. Con una vittoria esterna che ci sta.

Le probabili formazioni di Rangers-Fenerbahce

RANGERS (4-4-2): Butland; Yilmaz, Tavernier, Propper, Jefte; Cerny, Raskin, Diomande, Hagi; Dessers, Igamane.

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egrybayat; Muldur, Skriniar, Soyuncu; Aydin, Fred, Szimanski, Kostic; Tadic; En Nesyri, Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2