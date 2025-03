Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: i precedenti svelano tutto

Atletico Madrid-Real Madrid è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Soffrendo per buona parte della gara. Utilizzando una tattica diversa, quella dell’attesa. Ma alla fine, il Real, almeno in Champions League, vince sempre. E nel derby di Madrid parte ovviamente con il pronostico a favore, visto che basterebbe anche pareggiare per andare avanti.

Un derby accesso e si sapeva che tutto si sarebbe risolto nel match di ritorno al Wanda Metropolitano. Ma chi ha visto il match della scorsa settimana ad un certo punto si aspettava il raddoppio degli uomini di Simeone che non è arrivato. Anzi, è arrivata la zampata di Brahim Diaz che di fatto ha regalato questo vantaggio ai Blancos che, inoltre, sanno come si gestiscono questo tipo di partite.

La dimostrazione? Quando il Real Madrid gioca sul campo dei cugini, almeno nei 90 minuti, raramente perde. Negli ultimi cinque anni è successo solamente due volte e, in una delle due, il finale non è servito a nulla visto che eravamo nelle ultime giornate e i Blancos avevano già le mani sul titolo del campionato spagnolo. All’andata, inoltre, dopo quella prova di forza mentale più che altro, i Colchoneros sanno benissimo che dovranno dare qualcosa in più visto che hanno un solo e unico risultato a disposizione per tenere vive le speranze di andare avanti. Non è per nulla semplice: Ancelotti con la tattica utilizzata una settimana fa ha fatto capire che un allenatore, in alcune occasioni, deve anche adattarsi a quelle che sono le caratteristiche dell’avversario quindi accantonare quelle che possono essere le proprie idee per riuscire solamente in una cosa, portare a casa il risultato. Che volenti o nolenti è l’unica cosa che alla fine interessa a società e tifosi, come arriva poco importa.

E poi ci sono anche le statistiche: il risultato più frequente quando si gioca su questo campo, e in generale degli ultimi incroci tra queste due formazioni, è il pareggio. Un risultato che andrebbe benissimo ad Ancelotti che imposterà una gara del genere sapendo anche di poter colpire con velocità lì davanti. Il recupero di Bellingham poi, potrebbe anche fare la differenza.

Come vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e in streaming

Real Madrid-Atletico Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 Goldbet, Lottomatica e 3.55 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E che potrebbe, come spiegato prima anche per tutti i numeri degli ultimi incroci, finire in pareggio. Real Madrid che ad un certo punto si potrebbe, anche giustamente, accontentare. E che potrebbe colpire in contropiede. Tutto sta nei primi minuti, quando l’Atletico quasi sicuramente cercherà subito l’assalto. Passata la sfuriata, poi il Real è pronto a colpire in ogni momento.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Gimenez, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Julian Alvarez.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1