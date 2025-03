Pronostico Aston Villa-Club Brugge: passaggio del turno in cassaforte

Aston Villa-Club Brugge è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Aston Villa ha dimostrato di aver imparato dai propri errori e dopo la sconfitta rimediata nella League Phase con il Club Brugge – k.o. alquanto beffardo – nell’andata degli ottavi di finale ha avuto la sua vendetta, ipotecando di fatto la qualificazione ai quarti. I belgi, giustizieri dell’Atalanta negli spareggi, stavolta sono stati costretti ad arrendersi nonostante abbiano giocato meglio rispetto alla squadra di Unai Emery, cinica e capace di sfruttare qualsiasi incertezza dei padroni di casa.

I nerazzurri erano riusciti a riacciuffare i Villans subito dopo il vantaggio fulmineo di Bailey ma nel finale, anche a causa di una sfortunata autorete di Mechele, sono crollati, incassando due gol nel giro di 6 minuti. Il 3-1 ovviamente equivale ad una sorta di “condanna” per il Club Brugge, che per rientrare in corsa deve vincere con almeno due gol di scarto a Birmingham (risultato che gli consentirebbe di traghettare la sfida quantomeno ai supplementari). Impresa che, considerando il divario che c’è tra le due squadre, non sembra essere alla portata di Vanaken e compagni.

L’Aston Villa, rigenerato dal mercato invernale, tra l’altro vive un buon momento di forma. Ha vinto quattro delle ultime 5 partite tra le varie competizioni, fondamentale quella di sabato scorso in Premier League nella trasferta di Brentford (0-1) che consente al tecnico basco di restare aggrappato al treno Champions League (i Villans sono ottavi ma hanno soltanto due punti in meno della quinta).

I dubbi di Emery

La sconfitta in coppa invece non sembra avere inciso sul morale del giocatori del Club Brugge, che dopo tre partite sono tornati a vincere piegando 3-1 i rivali cittadini del Cercle Brugge nel match di Pro League.

Nella regular season del campionato belga gli uomini di Nicky Hayen sono sempre secondi ma a -9 dal Genk capolista. L’allenatore del Club Brugge dovrebbe comunque schierare la formazione migliore a Birmingham, dovendo fare a meno dei soli Meijer e Seys. Si sta progressivamente svuotando l’infermeria dell’Aston Villa: in coppa Emery non avrà solamente Onana e Barkley ma aleggia qualche dubbio sulle condizioni di due titolarissimi come Martinez e Asensio, assenti sabato a Londra.

Come vedere Aston Villa-Club Brugge in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Club Brugge è in programma mercoledì alle 21:00 al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

I Villans sono imbattuti davanti al loro pubblico da ben 15 partite e non perdono da ottobre. Pur non essendo sempre costanti, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche con il Club Brugge. I belgi però non si arrenderanno facilmente: con ogni probabilità segneranno almeno un gol al Villa Park, dando vita ad un match equilibrato e da più di due reti complessive.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Club Brugge

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Disasi, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà.

Il Club Brugge riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1