Pronostico Arsenal-PSV Eindhoven: testa al campionato dopo l’imbarcata

Arsenal-PSV Eindhoven è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il PSV Eindhoven che si era preso l’illustre scalpo della Juventus negli spareggi, negli ottavi è stato annichilito da uno spietato Arsenal. Una settimana fa i Gunners hanno fatto il bello e cattivo tempo in Olanda: nonostante le numerose assenze in attacco – nel ruolo di prima punta il tecnico Mikel Arteta ha schierato di fatto un centrocampista, Merino – i londinesi sono riusciti a rifilare la bellezza di 7 gol agli uomini di Peter Bosz (1-7), che nel match di ritorno all’Emirates Stadium non hanno ovviamente alcuna possibilità di riaprire i giochi qualificazione e di proseguire la loro avventura continentale.

Un dominio assoluto quello dell’Arsenal, che ha mandato in gol ben sei giocatori diversi (l’unico a realizzare una doppietta è stato Odegaard) approfittando delle fragilità difensive del PSV e soprattutto della disastrosa prestazione del portiere Benitez. Il “secondo round” di quest’ottavo sarà dunque una mera formalità: i Gunners potranno fare turnover in vista del delicato derby con il Chelsea in Premier League, gli olandesi invece giocheranno per l’orgoglio e per provare a dimenticare la figuraccia dell’andata. Senza alcun dubbio anche Bosz doserà le energie dei suoi uomini. Dopo l’imbarcata di sette giorni fa, l’unico obiettivo di de Jong e compagni rimane l’Eredivisie: la squadra ha reagito subito battendo 2-1 l’Heerenveen nel weekend ma la sensazione è che il titolo abbia ormai preso la via di Amsterdam, dal momento che l’Ajax ha 8 punti in più.

Le scelte di Arteta

Il trionfo in campionato è diventato un miraggio pure per l’Arsenal, fermato domenica scorsa dal Manchester United (1-1). I londinesi, che hanno raccolto a malapena due punti nelle ultime tre giornate, sono finiti a -15 dal Liverpool, che ha una gara in più.

Arteta nella sfida con i Red Devils ha ritrovato Martinelli ma l’attaccante brasiliano, che ha giocato un tempo a Old Trafford, potrebbe restare in panchina perché diffidato. L’allenatore basco darà spazio a diverse seconde linee e molto probabilmente il tridente d’attacco stavolta sarà formato da Sterling (anche lui a rischio squalifica), Trossard e Tierney. Nel PSV sono out Tillman, Pepi e Bajraktarevic: quello di Bosz sarà in ogni caso un turnover più moderato rispetto ad Arteta.

Come vedere Arsenal-PSV Eindhoven in diretta tv e in streaming

La sfida tra Arsenal e PSV Eindhoven è in programma mercoledì alle 21:00 all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tutto già scritto: l’Arsenal dovrebbe imporsi anche al ritorno ma difficilmente sarà un successo ampio come quello di Eindhoven. I gol, tuttavia, non mancheranno: più di due complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Arsenal-PSV Eindhoven

ARSENAL (4-1-2-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Ødegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Trossard, Tierney.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Saibari; Perišić, De Jong, Lang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1