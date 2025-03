I pronostici di mercoledì 12 marzo: Champions League e Championship

I pronostici di mercoledì 12 marzo: si chiude il ritorno degli ottavi di finale Champions League con le restanti quattro partite.

Questa sera si giocano le restanti quattro partite valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Se Arsenal e Aston Villa hanno già ampiamente ipotecato il passaggio del turno all’andata, vincendo in trasferta rispettivamente 7-1 contro il PSV e 3-1 contro il Club Brugge, le altre due partite sono in equilibrio e promettono scintille.

Lille e Borussia Dortmund ripartono dall’1-1 dell’andata, mentre il Real Madrid dovrà difendere il 2-1 del Santiago Bernabeu contro l’Atletico Madrid desideroso di centrare la remuntada al Metropolitano. Rispetto all’andata in cui c’è stata una sola ammonizione, stavolta con la qualificazione in bilico il nervosismo dovrebbe aumentare e di conseguenza anche il numero dei cartellini.

I pronostici sulle altre partite

Si gioca anche nella Championship inglese dove il Leeds primo in classifica proverà ad allungare in vetta battendo in casa il Millwall.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 4,5 CARTELLINI in Atletico Madrid-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Arsenal (in Arsenal-PSV, Champions League , ore 21:00)

(in Arsenal-PSV, Champions League ore 21:00) Aston Villa (in Aston Villa-Club Brugge, Champions League , ore 21:00)

(in Aston Villa-Club Brugge, Champions League ore 21:00) Leeds (in Leeds-Millwall, Championship, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Arsenal-PSV , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Aston Villa-Club Brugge, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lille-Borussia Dortmund , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Atletico Madrid-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Lille-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00