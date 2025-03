Hamilton-Ferrari, tifosi sconvolti: stavolta è emersa la verità

“Abbiamo iniziato a discuterne durante il GP di Monaco del 2023, il 28 maggio, che coincideva con il mio compleanno. Molto rapidamente ho capito che poteva accadere. Da parte nostra, non era possibile per il 2024 perché avevamo già due piloti sotto contratto. Uno di loro era Carlos Sainz, che sarebbe stato sacrificato e che è stato colto di sorpresa dalla mossa, dato che dava per scontato il rinnovo con la Ferrari. Tuttavia, ha avuto il tempo di anticipare il resto per digerire la notizia e decidere il suo futuro. Lewis ha sempre avuto la Ferrari nel mirino e finalmente ha visto la vera opportunità di realizzare quel sogno. Ho pensato che i pianeti si stessero allineando. Per me, avere Lewis in coppia con Leclerc era un ulteriore elemento di forza per il nostro progetto”. Insomma, un anno di chiacchiere prima della fumata bianca clamorosa e bellissima. Incredibile, ma è stato tutto vero.