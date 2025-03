Pronostico Tottenham-Az Alkmaar: il ribaltone è scritto

Tottenham-Az Alkmaar è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Inaspettato, ma assolutamente ribaltabile. La vittoria dell’Az Alkmaar, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, era tutt’altro che semplice da pronosticare. E anche il risultato finale – uno a zero – non ha permesso senza dubbio di riuscire a centrare questa partita. Ma nonostante la sconfitta, a Londra, è il Tottenham la squadra favorita.

Il pareggio 2-2 contro il Bournemouth ha messo in evidenza una cosa: solamente in un’occasione in questa stagione – contro il Manchester City – gli Spurs, in casa, non sono riusciti a trovare la via della rete. Una gara, anche quella, segnata da molte occasioni non sfruttate dagli attaccanti inglesi che poi hanno aggiustato la mira ricominciando a segnare. Un dentro o fuori, questo, che a differenza di moltissime altre sfide di questo turno che sono davvero da tripla, ci appare segnato. In campo, come vi abbiamo pure spiegato una settimana fa, scendono due formazioni che hanno valori tecnici e fisici davvero differenti. E alla fine, vuoi o non vuoi, in un turno tra andata e ritorno, vengono fuori.

Sì, sono decisamente più freschi gli ospiti che hanno avuto anche la possibilità di saltare il turno dello scorso weekend per dedicarsi in tutto e per tutto alla preparazione di questo match. Ma nonostante questo regalo da parte della federazione, difficilmente gli ospiti torneranno a casa con il biglietto staccato per il turno successivo. Crediamo fermamente che il Tottenham- anche per via di uno stadio pieno e pronto a spingere – abbia le caratteristiche giuste per riuscire nel ribaltone.

Come vedere Tottenham-Az Alkmaar in diretta tv e in streaming

Tottenham-Az Alkmaar è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non ha creato granché il Tottenham nel match d’andata: Son e compagni si sono tenuti i colpi per il match di questo giovedì. Sfida da almeno tre reti complessive. Con un passaggio del turno, dentro i 90′, appannaggio della squadra inglese.

Le probabili formazioni di Tottenham-Az Alkmaar

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Spence, Gray, Danso, Udogie; Bergvall, Bentancur; Johnson, Kulusevki, Son; Tel.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Koopmeiners; Poku, Mijnans, Lahdo; Parrott.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0