Pronostico Liverpool-PSG: fuochi d’artificio ad Anfield

Liverpool-PSG è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Oltre il 70% di possesso palla, 1.78 di xG attesi contro lo 0.27 fatto registrare dal Liverpool, 27 tiri totali contro i soli 2 dei Reds. Queste le statistiche più importanti del match d’andata tra il PSG e gli uomini di Arne Slot: ma, nonostante una settimana fa al Parco dei Principi ci sia stata sostanzialmente una sola squadra in campo, a portare via da Parigi una vittoria di platino sono stati Salah e compagni, capaci di realizzare il gol decisivo (0-1) a tre minuti dalla fine con Elliott grazie all’unico tiro in porta effettuato nell’arco dei novanta minuti.

Una vera e propria beffa per Luis Enrique, che aveva preparato la gara alla perfezione mettendo alle strette la capolista indiscussa della Premier League, nonché dominatrice della League Phase di Champions League, e costringendo il portiere dei Reds Alisson a sfoderare la miglior prestazione della sua carriera. Adesso ai parigini serve un mezzo miracolo: espugnare uno stadio caldissimo come Anfield e farlo con almeno due gol di scarto per evitare i supplementari. Slot, invece, approderebbe ai quarti anche pareggiando: il tecnico olandese, tra l’altro, nel fine settimana ha potuto pure ruotare diversi giocatori per averli freschi in coppa.

Entrambe hanno in pugno il campionato

La vittoria della Premier sembra essere ormai una formalità per i Reds, vittoriosi nel weekend sul fanalino di coda Southampton (3-1) e a +15 sull’Arsenal secondo – con una gara in meno rispetto al Liverpool – fermato ad Old Trafford dal Manchester United.

Giochi praticamente chiusi anche in Ligue 1, dove il PSG può contare su un vantaggio di 16 punti sul Marsiglia e si prepara a trionfare con grande anticipo. In patria la squadra di Luis Enrique è un’autentica schiacciasassi (1-4 al Rennes nel weekend): 20 vittorie, 5 pareggi e nessuna sconfitta sconfitta finora per i campioni di Francia in carica, che hanno realizzato la bellezza di 70 gol in 25 partite. Un’eventuale eliminazione dalla Champions League, tuttavia, sarebbe un durissimo colpo per il tecnico spagnolo e per il suo progetto. Tutti a disposizione per l’allenatore dei parigini, che in Ligue 1 ha fatto riposare quasi tutti i titolari. Slot, al contrario, dovrà fare a meno di Gakpo, Bradley e Gomez. Elliott potrebbe partire dal 1′ al posto di Szoboszlai.

Come vedere Liverpool-PSG in diretta tv e in streaming

Liverpool-PSG è in programma martedì alle 21:00 allo stadio di Anfield Road di Liverpool, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sarà molto complicato, per il PSG, replicare la prestazione di una settimana fa ad Anfield, dove i Reds hanno perso una sola volta in stagione (lo scorso settembre contro il Nottingham Forest in campionato), ma gli uomini di Luis Enrique – pur non riuscendo a sfondare il loro muro – hanno comunque dimostrato di avere le qualità per fare male alla capolista della Premier League. Proprio per questo motivo, rispetto alla gara d’andata è lecito aspettarsi qualche emozione in più, con entrambe le squadre che molto probabilmente riusciranno a trovare la via del gol: il pareggio, infatti, per gli ospiti equivarrebbe ad una sentenza.

Le probabili formazioni di Liverpool-PSG

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Elliott, Luis Diaz; Darwin Nunez.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2