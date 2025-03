Pronostico Lione-FCSB: il bis è concesso

Lione-FCSB è un match valido per gli ottavi di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

E’ stato molto emozionante, nel momento del gol del 3-1 nella gara d’andata a favore del Lione, vedere gli uomini di Paulo Fonseca andare ad abbracciare appunto il tecnico che era appena stato squalificato per 9 mesi in campionato dopo un faccia a faccia con l’arbitro. Una vera e propria dimostrazione d’affetto nei confronti dell’ex trainer del Milan che è ripartito appunto, bene, dalla Francia.

Sì, perché il Lione ha messo evidentemente in discesa il passaggio del turno e vuole completare l’opera giovedì sera. Senza nessuno scossone, ovviamente, e senza nemmeno dare la possibilità alla formazione ospite, che si è davvero dimostrata poca cosa, di rialzare la testa. In poche parole, e in sostanza, il Lione vuole chiudere in maniera definitiva i giochi e poi concentrarsi in quelle che saranno le prossime partite di campionato. Non c’è evidentemente nessuna possibilità che la formazione rumena possa vincere questa partita. Lo crediamo noi e siamo sicuri che lo credano anche i calciatori che hanno trovato una rete fortunosa nell’andata di questo match e che non sanno nemmeno come abbiamo potuto comprimere i danni. Insomma, il risultato di questo match è scritto e il bis è servito.

Come vedere Lione-FCSB in diretta tv e in streaming

Lione-FCSB è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.24 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sfida d’andata ha indirizzato il match e quella di ritorno sarà sulla falsariga. Solamente che stavolta solamente il Lione nell’arco del match dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. La partita, infine, si dovrebbe sbloccare già nel primo tempo e non c’è ulteriore bisogno di dire verso quale squadra.

Le probabili formazioni di Lione-FCSB

LIONE (4-2-3-1): Lucas Perri; Kumbedi, Clinton Mata, Nhiakhate, Maitland-Niles; Tolisso, Tessmann; Cherki, Almada, Mikautadze; Lacazette.

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cretu, Pepescu, Dawa, Radunovic; Sut, Chiriches; Miculescu, Tanase, Cisotti; Gheorghita.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0