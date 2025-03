Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: l’infortunio azzera le speranze

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Era imbattuto da ben 6 gare contro il Bayern Monaco ma nella partita più importante, l’andata dell’euroderby di Champions League, il Bayer Leverkusen è crollato, rimediando una fragorosa sconfitta all’Allianz Arena che ha permesso ai bavaresi di ipotecare i quarti di finale. Il 3-0 (doppietta di Kane e Musiala) di una settimana fa è un vero e proprio macigno per gli uomini di Xabi Alonso, chiamati a realizzare un’impresa titanica per ribaltare la corazzata di Vincent Kompany, che alla BayArena può addirittura permettersi di perdere con due gol di scarto e superare comunque il turno.

A differenza dei 3 precedenti stagionali (1-1 e 0-0 in Bundesliga e 0-1 per il Leverkusen in Coppa di Germania) mercoledì scorso abbiamo assistito ad un soliloquio del Bayern Monaco, agevolato anche dall’espulsione di Mukiele a metà ripresa. Tra le conseguenze della batosta, per i campioni di Germania in carica, c’è stata anche la clamorosa sconfitta in Bundesliga con il Werder Brema: forse con la testa già al match di ritorno coi bavaresi, sabato le Aspirine hanno perso 2-0 davanti al proprio pubblico – non accadeva da ben 18 partite – contro una squadra che veniva da 5 k.o. consecutivi, dicendo probabilmente addio alle residue possibilità di rimonta sul Bayern. Un peccato, perché anche gli uomini di Kompany a loro volta hanno scontato le fatiche di coppa, facendosi rimontare 3 gol dal non irresistibile Bochum (2-3) all’Allianz Arena. In ogni caso, i punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen secondo sono rimasti otto e lo Schale sembra essere ormai in cassaforte.

Xabi Alonso senza Wirtz

Uno dei motivi del tracollo con il Bochum è stato probabilmente l’ampio turnover deciso da Kompany per far rifiatare i titolarissimi. Sono dunque previsti di nuovo parecchi cambi nella sfida di Leverkusen: davanti riecco Kane, supportato dal trio formato da Olise, Musiala e Coman. In porta fiducia al secondo portiere Urbig dopo l’infortunio occorso a Neuer, che non tornerà prima di un paio di settimane.

Dall’altro lato, Xabi Alonso oltre allo squalificato Mukiele dovrà rinunciare al gioiellino Wirtz (stagione a rischio) uscito nel primo tempo della sfida con il Werder Brema per infortunio. Una mazzata non indifferente per l’allenatore basco, costretto a fare a meno di uno dei suoi giocatori più talentuosi. In difesa giocheranno Tapsoba, Hincapie e Tah, con l’ex romanista Hermoso che scalpita dalla panchina. Assenti anche Belocian e Terrier. A difendere i pali stavolta dovrebbe toccare a Hradecky, pronto a prendere il posto di Kovar, uno dei protagonisti in negativo della gara d’andata.

Come vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Pure il segno “Gol” è quotato a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per il Bayer Leverkusen sarà indubbiamente come scalare una montagna, anche considerando l’assenza di uno dei suoi giocatori migliori, Wirtz. “Remuntada” dunque quasi impossibile per le Aspirine, che essendo costrette ad attaccare a spron battuto per provare a recuperare l’enorme svantaggio rischieranno pure di concedere qualcosa dietro e di essere castigate in contropiede: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Tella, Aleix Garcia; Schick.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Kane.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: chi vince? Bayer Leverkusen

Pareggio

Bayern Monaco View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2