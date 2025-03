I pronostici di martedì 11 marzo: non solo Champions League

I pronostici di martedì 11 marzo: al via il ritorno degli ottavi di finale Champions League, in campo anche Championship, League One e League Two e la Champions League asiatica.

La Champions League torna subito protagonista con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’Inter ha già ipotecato il passaggio del turno all’andata sbancando Rotterdam: contro il Feyenoord vittoria probabile anche al ritorno. Stesso discorso per il Barcellona, che ha mostrato la sua superiorità battendo il Benfica all’andata pur giocando in dieci contro undici per quasi tutta la partita.

Il margine dell’andata lascia poche speranze al Bayer Leverkusen che senza l’infortunato Wirtz proverà comunque a rendere la vita difficile al Bayern Monaco vittorioso col risultato di 3-0 all’andata. Promette spettacolo Liverpool-PSG: la squadra di Luis Enrique ha dominato e perso 1-0 la scorsa settimana, ad Anfield sarà difficile ripetere la stessa prestazione ma con un pizzico di fortuna in più Dembele e compagni dovrebbero stavolta quanto meno segnare un gol.

I pronostici sulle altre partite

Over attesi anche nella Champions League asiatica, in Al Ahli-Al Rayyan e Al Hilal-Pakhtakor. In Inghilterra ci sono i turni infrasettimanali di Championship e League One, vittorie interne altamente probabili per Sunderland e Birmingham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Barcellona (in Barcellona-Benfica, Champions League , ore 18:45)

(in Barcellona-Benfica, Champions League ore 18:45) Inter (in Inter-Feyenoord, Champions League , ore 21:00)

(in Inter-Feyenoord, Champions League ore 21:00) Sunderland (in Sunderland-Preston, Championship, ore 20:45)

(in Sunderland-Preston, Championship, ore 20:45) Birmingham (in Birmingham-Stevenage, League One, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Ahli-Al Rayyan , AFC Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Al Hilal-Pakhtakor , AFC Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Barcellona-Benfica, Champions League, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Liverpool-PSG , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, League One, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 5.79 GOLDBET ; 6.11 SNAI; 5.79 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in PSV-Arsenal, Champions League, ore 21:00