Follia Hamilton: per la sua nuova casa in Italia non ha badato a spese

Lewis Hamilton ha comprato una residenza di lusso in Italia: ecco per quale città ha optato e quanto gli è costata questa nuova “follia” immobiliare.

L’idea iniziale era quella di trovare un’abitazione che non fosse troppo distante dal suo nuovo quartier generale, ossia Maranello. In una zona compresa tra Modena e Bologna, magari, così da essere vicino alla sede della scuderia che lo ha accolto da qualche settimane. Nessuna delle residenze che ha avuto modo di visitare in Emilia-Romagna, però, sembrerebbe averlo convinto.

Ecco spiegato, quindi, perché Lewis Hamilton, alla fine, abbia deciso di mettere radici altrove. Non che i chilometri di troppo lo spaventino, intendiamoci. Del resto, stare al volante è il suo mestiere. Non gli peserà, dunque, fare la spola tra Maranello e Milano, la città nella quale andrà a vivere contestualmente all’inizio ufficiale della nuova stagione di Formula 1. Un luogo che, evidentemente, si sposa meglio con le sue esigenze e con le sue abitudini di vita.

Il pilota britannico, da poco entrato a far parte del mitico team Ferrari, non ha badato a spese. Non lo ha mai fatto, d’altro canto, quando si trattava di investire nel settore immobiliare. Possedeva già un bel po’ di case di lusso e ne mancava all’appello, giustappunto, una nella città più cool d’Italia. Nel quartiere più prestigioso, oltretutto, avendo lui optato per una residenza che sorge nel quartiere più ambito di tutti: Porta Nuova, super moderno, dotato di ogni servizio e ad un tiro di schioppo dalle principali attrazioni della città.

Solo il meglio per Hamilton: dove si trova e quanto costa la sua ultima casa di lusso

Non è dato sapere in quale grattacielo, di preciso, si stabilirà il nuovo compagno di squadra del monegasco Charles Leclerc. Sappiamo per certo, però, che i prezzi degli immobili, in questo quartiere, sono alle stelle. Proibitivi per un comune mortale ma non, naturalmente, per un pluricampione del mondo del calibro di Hamilton.

Il costo al metro quadro supera, di gran lunga, la media della metropoli. Parliamo, per quanto riguarda le case di pregio, di quasi 11mila euro al metro quadro, per cui, conti alla mano, non è difficile ipotizzare quanto possa aver speso Lewis per un’abitazione ultramoderna nella zona più “in” di Milano. Perfetta, in quanto tale, per il suo portfolio di case di lusso sparse ai quattro angoli del mondo.

Il primo immobile da lui acquistato si trovava a Luins, in Svizzera, mentre il secondo è stato un pied-à-terre bifamiliare, del valore di 10 milioni circa, a Montecarlo. Ne possiede uno anche nella sua Londra, naturalmente, costatogli, si dice, 18 milioni di sterline. Ha un attico da 43 milioni di dollari a Tribeca, New York, ma anche un appartamento da 58,5 milioni di dollari con vista sull’Hudson, sempre nella Grande Mela. Senza dimenticare, ovviamente, il suo ranch in Colorado, ad Aspen, immerso nella natura.