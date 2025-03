Pronostico Espanyol-Girona: un altro passo verso la salvezza

Espanyol-Girona è una partita della ventisettesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Torna in campo dopo due settimane l’Espanyol, che lunedì scorso non ha potuto affrontare il Villarreal a causa del rinvio per allerta meteo. Una gara da recuperare, dunque, per i catalani, ancora a rischio retrocessione. Nonostante abbiano incassato una sola sconfitta nelle ultime sette giornate, infatti, il divario nei confronti della terzultima, l’Alavés – i baschi nel weekend hanno ridotto ulteriormente le distanze grazie al successo sul Villarreal – resta minimo (+1).

L’ultima uscita dell’Espanyol era stata proprio quella di Vitoria-Gasteiz: Alavés piegato 1-0 da un gol di Calero e vittoria preziosissima in ottica salvezza. Per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria, tuttavia, non ci si può prendere pause né rilassarsi, dal momento che la lotta si preannuncia molto serrata.

La squadra di Manolo Gonzalez dovrà cercare di approfittare del periodo problematico che sta attraversando il Girona in un derby catalano che di spunti non ne offre pochi. Gli uomini di Michel dopo essere stati eliminati dalla Champions League hanno ottenuto appena una vittoria: dopo il successo con il Las Palmas sono arrivate 3 sconfitte di fila, serie negativa interrotta soltanto nell’ultimo turno grazie al pareggio pirotecnico con il Celta Vigo (2-2). I biancorossi in classifica hanno 32 punti: il settimo posto e l’Europa non sono lontanissimi ma al tempo stesso bisognerà guardarsi anche le spalle, se consideriamo che la zona rossa è praticamente equidistante. Michel con ogni probabilità dovrà rinunciare ad Oriol Romeu a centrocampo (l’ex Barça non è al 100%) e all’attaccante Ruiz. Per quanto riguarda i padroni di casa, invece, non recupera Gragera.

Come vedere Espanyol-Girona in diretta tv e streaming

Espanyol-Girona, valida per la ventisettesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Si può dare fiducia all’Espanyol, che è in un buon momento e vuole dimostrarlo anche con i cugini del Girona, calati visibilmente dopo l’uscita di scena dalla Champions League. La squadra di Michel, oltretutto, non tiene la porta inviolata da gennaio e nelle ultime quattro gare non ha mai incassato meno di due gol: probabile che entrambe riescano a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Espanyol-Girona

ESPANYOL (4-2-3-1): Joan Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Jofre, Kral, Puado; Fernandez.

GIRONA (3-4-2-1): Gazzaniga; Lopez, Krejci, Blind; Martinez, Arthur, Romeu, Gutierrez; Tsygankov, Bryan Gil; Stuani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1