I pronostici di lunedì 10 marzo: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 10 marzo: ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Premier League, in campo anche altri campionati e la Champions asiatica.

Il palinsesto del lunedì propone tre posticipi in Serie A, Liga e Premier League: Lazio-Udinese, Espanyol-Girona e West Ham-Newcastle.

L’Udinese si è ben comportata negli ultimi precedenti all’Olimpico con la Lazio: oltre alla vittoria per 2-1 dello scorso marzo, bisogna rammentare che l’ultimo successo dei capitolini in campionato contro i bianconeri risale al 2019. Statistiche che, unite al momento di gran forma dei friulani, fanno ipotizzare una sfida più equilibrata del previsto, anche perché la squadra di Baroni potrebbe scontare le fatiche di coppa. Biancocelesti in ogni caso leggermente favoriti in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Un West Ham in ripresa potrebbe approfittare delle numerose assenze con cui deve fare i conti il Newcastle: i Magpies saranno distratti anche dall’imminente finale di League Cup, che può valere una stagione. Come all’andata (terminata 0-2 per il West Ham), dunque, gli Hammers riusciranno verosimilmente ad evitare la sconfitta in un match in cui andranno a segno entrambe.

I pronostici sulle altre partite

Nel posticipo di Liga si può dare fiducia all’Espanyol, che è in un buon momento e vuole dimostrarlo anche con i cugini del Girona, calati visibilmente dopo l’uscita di scena dalla Champions League. La squadra di Michel, oltretutto, non tiene la porta inviolata da gennaio e nelle ultime quattro gare non ha mai incassato meno di due gol: probabile che entrambe riescano a trovare la via della rete.

C’è il ritorno degli ottavi di finale della Champions League asiatica con l’Al Nassr favorito per la vittoria e l’Al Sadd che sfida l’Al Wasl in una partita da gol come all’andata, in cui guardando gli Expected Goals i padroni di casa avrebbero meritato miglior fortuna.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in West Ham-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Vincenti

Besiktas (in Besiktas-Gaziantep, Super Lig, ore 18:30)

(in Besiktas-Gaziantep, ore 18:30) Al Nassr (in Al Nassr-Esteghal, AFC Champions League , ore 19:30)

(in Al Nassr-Esteghal, , ore 19:30) Espanyol o pareggio (in Espanyol-Girona, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lazio-Udinese , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Al Nassr-Esteghal , AFC Champions League , ore 19:00

, , ore 19:00 Beitar Jerusalem-Hapoel Beer Sheva, Israele, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Sadd-Al Wasl , AFC Champions League , ore 19:00

, AFC , ore 19:00 West Ham-Newcastle , Premier League , ore 21:00

, , ore 21:00 Espanyol-Girona, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 22.18 GOLDBET ; 21.58 SNAI; 22.18 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• ESPANYOL vincente in Espanyol-Girona, Liga, ore 21:00