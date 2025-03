C’è anche lei in America con Berrettini: l’hanno vista tutti

Matteo Berrettini ha fatto uno strappo alla regola e ha deciso di portarla con sé: se ne sono accorti tutti, la sua è stata una scelta vincente.

Non è troppo chiaro, per la verità, come stia messa, al momento, la vita sentimentale di Matteo Berrettini. La cosa non dovrebbe neanche riguardarci, in realtà, ma va da sé che tutti siano interessati tanto ai suoi risultati in campo, quanto ai dettagli più “succosi” della sua vita privata. E che mondo sarebbe, del resto, senza un po’ di sano e di innocente gossip?

Il problema, però, è che, archiviata la storia con l’ex velina di Striscia la notizia Melissa Satta, il tennista romano è diventato molto più riservato di quanto non fosse un tempo. Ha imparato la lezione e capito, a sue spese, che l’esposizione mediatica non giova in alcun caso, men che meno quando si è un atleta così in vista. Ha intrapreso una nuova frequentazione con un’altra ragazza, ma al di là di qualche scatto rubato, peraltro ormai anche piuttosto datato, non si è mai saputo alcunché.

La sola cosa di cui siamo a conoscenza è che la fortuna, stavolta, risponde al nome di Federica Lelli, la stessa Federica che, in tempi non sospetti, aveva fatto breccia nel cuore del cantante Ultimo. Un sorriso che stende, lo sguardo dolcissimo, il fisico di una dea. Per il resto, di lei, ma più in generale di loro, non sappiamo nulla. E forse è meglio così, dopo le polemiche alimentate dai red carpet con la Satta.

Berrettini l’ha portata con sé: una scelta di cuore

Non cercatela tra gli spalti, durante gli appuntamenti della trasferta a stelle e strisce ai quali Berrettini parteciperà. Non la vedrete, sia perché è più saggio così e sia perché anche lei, com’è giusto che sia, ha una vita e un lavoro e non può seguire il suo compagno ovunque vada.

In America con Matteo c’è, però, un’altra. Un’altra che ha sempre rivestito un ruolo di primissimo piano nella vita del campione azzurro. Parliamo di Roma, che oltre ad essere la Capitale d’Italia è anche, come noto, la città natale dell’ex numero 6 del mondo. Berrettini si è fatto stampare il Colosseo, in versione stilizzata, sulla maglietta che ha indossato, nei giorni scorsi, in occasione dell’evento di beneficenza organizzato al Tennis Paradise, a Indian Wells.

Il dettaglio non è sfuggito a nessuno ed è piaciuto a tutti, eccome se è piaciuto. Questa scelta stilistica è stata elogiata a gran voce sui social network, perché testimonierebbe l’attaccamento di Matteo alla sua terra.