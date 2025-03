Sorpasso a Sinner in classifica: è disperato

Jannik Sinner, disperato è dire poco: il campione guarda alla classifica e si rende conto che ormai c’è ben poco da stare allegri.

L’occasione era ghiotta. Assai ghiotta. Tanto è vero che, fosse anche solo per una manciata di giorni, Alexander Zverev ha realmente sperato di poter prendere, quanto prima, il posto di Jannik Sinner. Con il campione azzurro fuori dai giochi, del resto, la sua scalata al vertice sarebbe potuta essere un tantino più semplice.

Almeno in teoria. Già, perché in pratica, poi, è successo tutt’altro. Il tennista tedesco, forse anche a causa della pressione, non è riuscito a gestire nel migliore dei modi la fase immediatamente successiva alla finale degli Australian Open. Dopo quell’incredibile exploit, ha collezionato un numero di sconfitte tale da dover rinunciare, almeno per il momento, al sogno di diventare il numero 1 del mondo.

Tra Buenos Aires e Indian Wells non ha incamerato i punti che avrebbe potuto mettere in tasca, motivo per il quale non è riuscito ad accorciare, come sperava, le distanze da Sinner. Avrebbe dovuto fare tesoro di ogni singolo torneo, ma finora ha fatto solo un clamoroso buco nell’acqua. E, naturalmente, come facilmente intuibile, l’attuale numero 2 del ranking Atp è disperato. Nel vero senso della parola. Proprio perché sa, per l’appunto, di aver sciupato un’occasione d’oro.

Sinner, per il momento niente da fare: slitta tutto

Dopo l’ultima sconfitta, quella rimediata da Tallon Griekspoor a Indian Wells, Zverev ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto “amare” alla stampa. Mettendosi anche a nudo, se vogliamo.

“Devo guardarmi un po’ dentro – ha detto, dopo aver commentato il ko in California. non sono vicino a dove vorrei essere”. “È ancora presente la delusione per aver perso la finale degli Australian Open? Non lo so, forse un pochino. Potrei sedermi qui e trovare delle scuse, ma alla fine della giornata non sto giocando un buon tennis in questo momento. È semplice. Non sto esprimendo il livello che vorrei esprimere, non sto giocando neanche lontanamente come ho giocato in Australia. Sono deluso del modo in cui sto giocando. Credo di aver servito piuttosto male nelle ultime settimane. La mia seconda di servizio è buona, ma la prima è terribile. Da fondo campo non sto giocando benissimo. Mi alleno molto, ma le cose non funzionano al momento”.

Quanto alla possibilità di sorpassare Sinner, Zverev ha detto: “All’inizio c’era questa opportunità. Ora meno, perché sto giocando malissimo. Devo trovare il mio gioco prima di pensarci. Per diventare il numero uno del mondo, devi vincere tornei. Per il momento non sono andato oltre il primo o il secondo turno” .