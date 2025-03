Pronostico Verona-Bologna: l’ultimo successo è datato 2017

Verona-Bologna è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’apporto offensivo di Riccardo Orsolini, rientrato a fine febbraio dopo un lungo stop, è una delle cose che più era mancata al Bologna nell’ultimo mese ed il prolifico esterno rossoblù l’ha dimostrato nella sfida con il Cagliari (2-1), decisa proprio da una sua doppietta. La squadra di Vincenzo Italiano, nel complesso, è stata brava a raddrizzare una partita che nel primo tempo si era messa in salita, facendo così registrare la terza vittoria nelle ultime quattro partite e sfruttando anche l’onda del prezioso successo ottenuto nel recupero per il Milan, capitolato pochi giorni prima al “Dall’Ara” con il medesimo risultato (e sempre dopo una rimonta).

Gli emiliani in questo modo hanno consolidato il sesto posto in classifica che a fine stagione potrebbe voler dire Europa League. Senza dimenticare che c’è ancora in ballo la Coppa Italia, coi felsinei che hanno la possibilità di centrare una storica finale dovendo affrontare il non irresistibile Empoli nel penultimo atto della manifestazione nazionale. Insomma, un Bologna che grazie ad un gioco ormai collaudato può regalarsi un altro finale di stagione ambizioso, anche se c’è da migliorare qualcosa lontano dal “Dall’Ara”.

In trasferta i rossoblù arrancano un po’: in campionato l’ultima affermazione fuori casa risale a dicembre ed è norma che desti qualche preoccupazione la sfida del “Bentegodi” con il Verona, ironia della sorte ultima squadra a castigare gli uomini di Italiano davanti al proprio pubblico. Gli scaligeri si stanno avvicinando a piccoli passi verso la salvezza ma non possono ancora rilassarsi, dal momento che la terzultima ha solo 4 punti in meno. Tre sconfitte negli ultimi quattro turni per gli uomini di Paolo Zanetti, il cui unico gol in questo lasso di tempo è arrivato nella vittoria di misura con la Fiorentina (1-0).

Verona-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti deve fare i conti con un’infermeria affollata ed oltre ai vari Harroui, Serdar e Mosquera con il Bologna daranno forfait anche Dawidowicz e Faraoni. Il tecnico scaligero in attacco dovrebbe dare fiducia a Sarr, supportato da Bernede e Suslov. L’unico ballottaggio è a sinistra tra Bradaric e Oyegoke, la difesa sarà infine composta da Ghilardi, Coppola e Valentini.

Nel Bologna sono assenti Freuler, squalificato, e l’infortunato Holm. Per il resto tutti a disposizione di Italiano: davanti Dallinga insidia Castro, mentre Ferguson prenderà il posto dello svizzero in mediana.

Come vedere Verona-Bologna in diretta tv e in streaming

Verona-Bologna, in programma domenica alle 12:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano.

Il pronostico

Non sarebbe un errore riporre fiducia in questo Bologna, lanciatissimo verso un’altra qualificazione europea, ma il rendimento esterno dei rossoblù alimenta qualche dubbio in vista della trasferta di Verona. Non sarà semplice, insomma, per gli uomini di Italiano fare bottino pieno al “Bentegodi”, stadio che tra l’altro i felsinei non espugnano dal 2017. Probabile che il numero dei gol complessivi sia inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Bernede; Sarr.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1