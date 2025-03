Pronostico Real Sociedad-Siviglia: la striscia continua

Real Sociedad-Siviglia è una partita della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La striscia è destinata a continuare, con difficoltà, per un paio di motivi. Ma alla fine la Real Sociedad, contro il Siviglia, dovrebbe continuare a prendersi i tre punti, come succede da un po’ di tempo a questa parte.

Come succede, precisamente, dagli ultimi cinque incroci a questa parte. I baschi di Alguacil, infatti, hanno vinto nelle ultime cinque occasioni e pareggiato nelle due precedenti. Quindi per gli andalusi, incrociare la Sociedad, è come andare dal dentista per utilizzare un termine che a quanto pare sta molto a cuore agli allenatori in questo momento. Certo, direte voi: la Sociedad ha comunque giocato in mezzo alla settimana contro il Manchester United e quindi un po’ di tenuta fisica la potrebbe pagare, ma nonostante questo, gli ospiti – che non perdono da tre partite – hanno dimostrato di avere troppi problemi nella loro rosa.

E poi, prima della sconfitta contro il Real Madrid – che ci può ovviamente stare – la Real Sociedad veniva da cinque vittoria di fila in casa e soprattutto, tra le mura amiche, riesce a dare quel qualcosa in più spinta anche da un pubblico abbastanza caldo, uno dei più caldi di tutta la Liga. Insomma, è tutto apparecchiato per una vittoria interna, anche se, come detto prima, dovrebbe arrivare anche con una certa fatica.

Il pronostico

Un gol per squadra lo diamo quasi per certo. Sia la Real Sociedad che il Siviglia nell’arco di questi novanta minuti dovrebbero trovare la via della rete. Ma alla fine, gli uomini di Alguacil di gol ne dovrebbero segnare due, prendendosi tre punti e volando in classifica. E prepararsi anche al meglio alla trasferta inglese della prossima settimana.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Siviglia

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Lopez; Olasagasti, Turrientes, Marin; Becker, Gomez, Oskarsson.

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Juanlu, Sow, Saul; Lukebakio, Vargas, Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1