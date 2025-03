Pronostico Manchester United-Arsenal: colpaccio nonostante le assenze

Manchester United-Arsenal è una partita valida per la ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un tempo – neppure troppo lontano, a dire il vero – quella tra Manchester United e Arsenal era considerata la grande rivalità della Premier League, soprattutto quando sulle due panchine sedevano due tecnici del calibro di Alex Ferguson e Arsene Wenger. Oggi, invece, tra le due squadre ci sono ben 21 punti di differenza dopo ventisette giornate di campionato: mentre i Gunners tentano disperatamente di restare in corsa per il titolo nonostante le 13 lunghezze che li separano dal Liverpool capolista, i Red Devils sono impantanati nella parte destra della classifica, a distanza siderale dalla zona Europa.

L’unico “appiglio” rimasto, per gli uomini di Ruben Amorim, è l’Europa League: giovedì scorso si sono divisi la posta in palio con la Real Sociedad a San Sebastian (1-1), non un cattivo risultato – considerando pure la rosa rimaneggiata – dal momento che nella prossima settimana Bruno Fernandes e compagni avranno l’opportunità di giocare il ritorno ad Old Trafford.

Gunners scatenati in Champions

Nello scorso weekend, invece, i tifosi dello United avevano ingoiato l’ennesimo boccone amaro: l’eliminazione dall’FA Cup, competizione in cui erano detentori, per mezzo del Fulham dopo i calci di rigore. L’Arsenal, al contrario, in settimana ha dato una vera e propria dimostrazione di forza rifilando 7 gol al malcapitato PSV Eindhoven (1-7) nell’andata degli ottavi di Champions League. Nonostante un attacco decimato dagli infortuni, la squadra di Mikel Arteta ha fatto la voce grossa in Olanda, staccando praticamente il pass per i quarti. Ora il tecnico basco cercherà di riprendere a correre anche in campionato: nelle ultime due giornate l’Arsenal ha totalizzato un solo punto tra West Ham e Nottingham Forest, rimanendo pure a digiuno di gol.

Solite assenze in attacco per i Gunners, privi di Saka, Martinelli, Havertz e Gabriel Jesus. Lunghissima invece la lista degli indisponibili in casa United (Mainoo, Evans, Dorgu, Lisandro Martinez, Shaw, Mount, Maguire).

Il pronostico

Probabilmente il titolo ha preso la strada di Liverpool, ma l’Arsenal non ha intenzione di mollare la presa: gli uomini di Arteta, ringalluzziti dalla goleada in Champions League, possono uscire vittoriosi anche da Old Trafford (sarebbe il quinto successo consecutivo contro il Manchester United in campionato). A differenza dei due precedenti stagionali (2-0 per i Gunners a dicembre in Premier, rivincita dello United in FA Cup ai rigori dopo l’1-1 nei regolamentari) ci attendiamo qualche gol in più.

Le probabili formazioni di Manchester United-Arsenal

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, de Ligt, Lindelof; Mazraoui, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot; Garnacho, Zirkzee; Hojlund.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Sterling, Merino, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2