Pronostico Empoli-Roma: fatiche di coppa ed infermeria piena

Empoli-Roma è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con il successo ottenuto sull’Athletic Bilbao nell’andata degli ottavi di Europa League la Roma ha allungato la striscia di vittorie: quella contro i baschi è stata la quinta di fila tra campionato e coppa. Come contro il Como domenica scorsa, i giallorossi l’hanno spuntata di nuovo in rimonta (2-1) e sempre beneficiando dell’inferiorità numerica degli avversari: se contro i lariani era stato un gol di Dovbyk a regalare i tre punti alla squadra di Claudio Ranieri, giovedì all’Olimpico c’ha pensato l’attaccante di riserva Shomurodov a decidere il match, segnando in pieno recupero e facendo esplodere di gioia l’impianto capitolino.

Al di là di come andrà a finire nella prossima settimana a Bilbao, non si può negare la crescita esponenziale di una Roma che in Serie A non perde da metà dicembre e che grazie a questo filotto di risultati positivi è tornata in piena corsa per un posto in Europa, rimettendo in piedi una stagione che dopo i due cambi di allenatore ed una prima parte disastrosa non sembrava potesse riservare granché.

Ranieri, nonostante ci sia la coppa di mezzo, è chiamato adesso a sfruttare un calendario che nelle prossime giornate sarà senz’altro favorevole: la sfida con l’Empoli rappresenta un’altra occasione per recuperare ulteriori posizioni in classifica (nel mirino c’è il settimo posto della Fiorentina, a -2 dai giallorossi). I toscani nell’ultimo turno non sono riusciti a dare seguito alla storica qualificazione in semifinale di Coppa Italia conquistata in casa della Juventus: a Marassi, contro il Genoa, la squadra di Roberto D’Aversa si è fatta riacciuffare a 10 minuti dalla fine (1-1) e si è dovuta accontentare di un pareggio. Un punto che non ha permesso all’Empoli di abbandonare il terzultimo posto ma che ha quantomeno interrotto la lunga striscia negativa degli azzurri (4 sconfitte di fila).

Empoli-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Infermeria sempre affollata in casa Empoli. Anche contro la Roma D’Aversa dovrà rinunciare a diversi giocatori, da Fazzini a Viti, passando per Maleh, Ismajli, Anjorin, Zurkowski, Ebuehi, Haas e Pellegri. Scelte forzate, dunque, per il tecnico azzurro. Conferme per Marianucci in difesa, in attacco c’è Colombo, sostenuto dal duo Esposito-Cacace.

Ranieri, dall’altro lato, farà turnover in vista della sfida del San Mamés ma soprattutto per far rifitare qualcuno che ha speso tanto giovedì. In difesa Rensch al posto di Mancini, che è squalificato, davanti Shomurodov è in vantaggio su Dovbyk. Dal 1′ si rivedono Saelemaekers e Koné, potrebbe dare forfait invece l’acciaccato Celik.

Come vedere Empoli-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Empoli-Roma è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Empoli-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Difficile andare contro la Roma in questo momento ma la sfida di Europa League con l’Athletic Bilbao avrà sicuramente portato via tante energie ai giallorossi, che dovranno fare attenzione ad un Empoli sì rimaneggiato ma affamato di punti salvezza. Del resto, lo scorso agosto i toscani fecero già uno scherzetto ai capitolini, andando a vincere 2-1 all’Olimpico e creando i presupposti per l’esonero di De Rossi. Non sarebbe una sorpresa se anche questa volta gli azzurri riuscissero a segnare almeno una rete alla squadra di Ranieri.

Le probabili formazioni di Empoli-Roma

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Marianucci; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.

L'Empoli riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2