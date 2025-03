I pronostici di domenica 9 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 9 marzo, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1: apre Verona-Bologna, chiude Juve-Atalanta

La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con la prima partita tra Verona e Bologna: la squadra di Italiano in corsa per la Champions League parte favorita contro l’Hellas che nelle ultime nove partite ha segnato la miseria di tre gol riuscendo comunque a totalizzare otto punti importanti in chiave salvezza. Alle 15:00 il Napoli dovrebbe approfittare dei recenti sbandamenti della Fiorentina, mentre alle 18:00 la Roma pur distratta dall’Europa League dovrebbe riuscire a fare punti sul campo dell’Empoli in crisi e penalizzato dalle numerose assenze.

Chiude alle 20:45 la sfida Scudetto tra Juventus e Atalanta: come all’andata entrambe le squadre dovrebbero riuscire ad andare in gol almeno una volta a testa.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Chelsea-Leicester, Tottenham-Bournemouth, Manchester United-Arsenal in Premier League, Nizza-Lione in Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Hellas Verona-Bologna, Serie A, ore 12:00

Vincenti

Chelsea (in Chelsea-Leicester, Premier League , ore 15:00)

(in Chelsea-Leicester, Premier League ore 15:00) Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30)

(in Eintracht Francoforte-Union Berlino, ore 15:30) Napoli (in Napoli-Fiorentina, Serie A, ore 15:00)

(in Napoli-Fiorentina, ore 15:00) Betis (in Betis-Las Palmas, Liga, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chelsea-Leicester, Premier League , ore 15:00

, ore 15:00 Nizza-Lione , Ligue 1 , ore 20:45

, , ore 20:45 Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 16:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Bournemouth , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Manchester United-Arsenal , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Juventus-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Empoli-Roma, Serie A, ore 18:00