Tristezza per Hamilton, annuncio struggente: è finita

Tristezza per Hamilton, l’annuncio a poco più di una settimana dalla prima gara del Mondiale è struggente. Ecco le parole

Manca poco più di una settimana all’inizio del Mondiale. Domenica prossima c’è il via alla prima gara della stagione e senza ombra di dubbio e senza nessuna paura di essere smentiti tutti i riflettori saranno su Lewis Hamilton, il pilota della Ferrari che per la prima volta cercherà un titolo del Mondiale senza un motore della Mercedes a spingerlo.

Una novità assoluta, e l’hype che è stato creato attorno a tutto questo lo abbiamo visto. Anche a Milano, nei giorni scorsi, la Ferrari ha costruito un evento che ha portato ad assistere 40 mila persone alla presentazione. Insomma, qualcosa di davvero magico. Ma se da un lato c’è chi gode per l’inglese in rosso, dall’altro c’è chi invece è triste per tutto quello che è successo. E parliamo di Haug che è l’ex responsabile delle attività motoristiche della Mercedes.

Tristezza per Hamilton, ecco le parole di Haug

Il dirigente ha parlato a Sky tedesco: “In realtà è molto triste per me – ha ammesso – non avrei mai pensato che Lewis avrebbe cambiato di nuovo. Lo conosco davvero da quando aveva 14 anni. C’è ancora un ottimo rapporto. Non lo vedevo da anni… e non lo so. Quando hai lavorato con le persone, con i piloti, per così tanto tempo, è come il primo giorno, come se l’ultimo incontro fosse stato ieri. Chiunque pensi che si arrenderà a 40 anni, premerà meno l’acceleratore o lavorerà meno intensamente si sbaglia. Darà tutto alla Ferrari. Ho piena fiducia in lui per offrire le massime prestazioni possibili in gara. Se la macchina è buona, perché non dovrebbe funzionare per l’ottavo titolo?”.

Poi Haug ha parlato dell’ultimo periodo di Lewis: “Gli ultimi anni sono stati difficili da quando abbiamo perso il titolo nel 2021 – ha proseguito Haug – quello è stato davvero un titolo rubato, non c’è altro modo di dirlo, a causa della decisione sbagliata della Safety Car in quel momento, e dopo c’è stata una demolizione. Le macchine e il team hanno poi subito molte battute d’arresto, incluso l’anno scorso. Le vittorie che sono arrivate sono state alcune a basse temperature”.