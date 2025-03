Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: vittoria al quarto tentativo

Real Madrid-Rayo Vallecano è una partita della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Se abbiamo capito nel corso degli anni, e lo abbiamo visto anche la scorsa settimana con una vittoria sofferta quando tutto lasciava presagire anche ad un pareggio, che l’habitat naturale del Real Madrid è la Champions League, la squadra di Ancelotti non si può di certo tirare indietro in campionato. Deve vincere, per non perdere, nella peggiore delle ipotesi, terreno dal Barcellona primo in classifica.

Il pensiero ovviamente non potrà che essere, quasi del tutto, al derby della prossima settimana che mette in palio un posto nei quarti di finale di Champions League. Ma questa gara è fondamentale per i Blancos che non si possono permettere altri passi falsi che, in campionato, sono arrivati nel corso degli ultimi mesi. Come quello della settimana scorsa sul campo del Betis, una sconfitta subita in rimonta che ha permesso il doppio sorpasso, non solo quello dei catalani ma anche quello dei cugini dell’Atletico. Ancelotti sa bene che i tifosi madrileni vogliono tutto e sempre e nonostante quello che sarà comunque un giustificato turnover, il Real ha ovviamente le carte in regola per riuscire a prendersi i tre punti.

Anche perché c’è da sfatare quello che è un tabù sicuramente incredibile: negli ultimi tre incroci tra queste due formazioni il Rayo Vallecano è sempre riuscito a portare a casa almeno un punto. Insomma, una striscia di imbattibilità contro una delle squadre più forti del mondo che non si poteva ovviamente pronosticare.

Il pronostico

Nessun’altro risultato che la vittoria per il Real Madrid per tenere il passo anche in campionato. E dopo la prestazione negativa contro l’Atletico Mbappé dovrebbe avere un’altra opportunità dal primo minuto per essere decisivo. Quindi vittoria madrilena e probabilmente gol del francese.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Asencio, Alaba, F Garcia; Modric, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria; Diaz, Cisse; Embarba, Trejo, A Garcia; Guardiola.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0