Pronostico Lecce-Milan: l’attacco ha smesso di segnare

Lecce-Milan è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sta prendendo una piega sempre più brutta la stagione del Milan, domenica sconfitto per la terza volta di fila nello scontro diretto di San Siro con la Lazio (1-2). I rossoneri sono capitolati in pieno recupero, castigati da un rigore del biancoceleste Pedro: è servita a poco la reazione della squadra di Sergio Conceiçao nel finale di gara, con Chukwueze che era momentaneamente riuscito a riportare il risultato in parità nonostante l’espulsione di Pavlovic a metà ripresa.

Scavalcato anche dalla Roma e scivolato addirittura al nono posto, il Diavolo si può considerare ormai fuori dalla corsa alla Champions League: la Juventus quarta è volata a +11. L’allenatore portoghese, subentrato ad inizio gennaio al connazionale Fonseca, si è giocato probabilmente la riconferma – in estate potrebbero esserci non pochi cambiamenti – ma nelle prossime giornate sarà chiamato a salvare il salvabile, visto che c’è ancora in ballo un piazzamento europeo e soprattutto la semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Serve una reazione a partire dalla sfida con il Lecce dell’ex Marco Giampaolo, a caccia di punti salvezza dopo la sconfitta di misura rimediata a Firenze (1-0), la seconda consecutiva dopo quella al “Via del Mare” con l’Udinese. L’improvvisa siccità offensiva – i giallorossi non hanno segnato neppure un gol nelle ultime quattro giornate – rischia di far perdere ulteriormente quota ai salentini, che ancora possono comunque contare su un vantaggio di tre lunghezze sulla zona retrocessione.

Lecce-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Tutti a disposizione per Giampaolo, ad eccezione del lungodegente Marchwinski. Rispetto alla gara di Firenze il tecnico giallorosso potrà contare pure su Pierotti, che si accomoderà in panchina. In attacco, come contro la Viola, dovrebbero giocare Karlsson, Krstovic e Tete Morente.

Dall’altro lato, è lecito aspettarsi qualche scelta drastica da parte di Conceiçao: Jimenez insidia Leao a sinistra, mentre la coppia difensiva sarà verosimilmente formata da Gabbia e Thiaw. Assenti gli squalificati Maignan e Pavlovic. Occasioni per Bondo, Musah e Abraham.

Come vedere Lecce-Milan in diretta tv e in streaming

Lecce-Milan, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Milan è in crisi ma ci viene difficile immaginare un altro scivolone da parte dei rossoneri, chiamati a reagire dopo giorni complicatissimi. La trasferta di Lecce rappresenta un’occasione per ripartire e probabilmente la squadra di Conceiçao la sfrutterà. Non ci aspettiamo troppi gol viste le difficoltà offensive dei salentini: non a caso negli ultimi due precedenti il Diavolo ha tenuto la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Tete Morente, Krstovic, Pierotti.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bondo, Reijnders; Musah, Pulisic, Jimenez; Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2