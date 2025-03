I pronostici di sabato 8 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 8 marzo, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, c’è pure la Premier League.

La ventottesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con ben quattro partite in programma. Alle 15:00 protagonista sarà la zona retrocessione: il Parma chiede punti salvezza al tranquillo Torino che però nel girone di ritorno ha svoltato e non vuole fermarsi. Il Como ha l’occasione di chiudere virtualmente i conti contro il Venezia, che però nello scorso turno ha fermato l’Atalanta sullo 0-0.

Rischia un’altra figuraccia il Milan che con una formazione rivoluzionata fa visita al Lecce, mentre alle 20:45 l’Inter nonostante un ampio turn over non dovrebbe avere problemi contro il Monza ultimo in classifica e rassegnato alla retrocessione dopo un calciomercato invernale in cui invece di riforzarsi si è indebolito perdendo Bondo e Maldini.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: PSV-Heerenveen di Eredivisie, Kiel-Stoccarda di Bundesliga, Liverpool-Southampton, Nottingham Forest-Manchester City, Brighton-Fulham e Brentford-Aston Villa di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Barcellona-Osasuna, Liga, ore 21:00

Vincenti

Valencia (in Valencia-Valladolid, Liga, ore 18:30)

(in Valencia-Valladolid, ore 18:30) Como (in Como-Venezia, Serie A, ore 15:00)

(in Como-Venezia, ore 15:00) Marsiglia (in Marsiglia-Lens, Ligue 1, ore 21:05)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSV-Heerenveen , Eredivisie , ore 20:00

, ore 20:00 Kiel-Stoccarda , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Liverpool-Southampton, Premier League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Nottingham Forest-Manchester City , Premier League , ore 13:30

, , ore 13:30 Brighton-Fulham , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Brentford-Aston Villa, Premier League, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.72 GOLDBET ; 7.41 SNAI; 7.72 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Rennes-PSG, Ligue 1, ore 17:00