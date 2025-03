Pronostico Cosenza-Reggiana: ultima spiaggia contro l’ex tecnico

Cosenza-Reggiana è una partita della ventinovesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’encefalogramma non è ancora piatto – metafora che si usa in questi casi – ma il Cosenza adesso ha bisogno di un’impresa davvero titanica per mantenere la categoria ed evitare di sprofondare in Serie C dopo sette anni vissuti (tra mille peripezie) in cadetteria. I Lupi giacciono da tempo in fondo alla classifica: in realtà i punti conquistati sul campo sarebbero 26, gli stessi della Salernitana penultima, ma il -4 con cui i rossoblù devono fare i conti ormai da inizio stagione rende tutto più complicato.

L’unica vittoria ottenuta dal Cosenza da novembre in poi resta quella con la Carrarese, battuta 1-0 al “Marulla” un mese fa. Da allora due sconfitte (3-0 e 0-3 con Juve Stabia e Palermo) e un pareggio (1-1 nella trasferta di Modena) per la formazione calabrese, che una settimana fa ha deciso di esonerare Massimiliano Alvini ed affidarsi al duo Tortelli-Belmonte, entrambi promossi dal settore giovanile.

In Emilia, domenica scorsa, si è visto in ogni caso un Cosenza combattivo e tutt’altro che arrendevole – il Modena ha trovato il pari negli ultimi minuti di gioco – nonostante gli evidenti limiti della rosa e soprattutto nonostante la profonda frattura tra la tifoseria e la proprietà. Per restare a galla però i Lupi devono tornare a vincere il prima possibile: nell’anticipo della ventinovesima giornata chiederanno strada alla Reggiana dell’ex William Viali, artefice di ben due salvezze sulla panchina rossoblù nelle ultime due stagioni. I granata vengono da tre pareggi di fila – domenica hanno fermato il Catanzaro, pareggiando 1-1 al “Ceravolo” – ma non vincono da oltre un mese e non riescono ad allontanarsi dalla zona playout. Il Sudtirol quintultimo, infatti, ha soltanto un punto in meno.

Come vedere Cosenza-Reggiana in diretta tv e in streaming

La sfida Cosenza-Reggiana, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Marulla” di Cosenza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Cosenza e Reggiana anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il segno “Gol” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Il pronostico

Ogni partita diventa una sorta di ultima spiaggia per un Cosenza ancora vivo ma quasi spacciato. Un pareggio servirebbe a poco vista la situazione in cui versano i Lupi, costretti ad adottare un atteggiamento più offensivo. Prevediamo, dunque, una gara da almeno un gol per parte: la Reggiana non se la passa benissimo ma il pareggio di Catanzaro ha rappresentato una bella iniezione di fiducia.

Le probabili formazioni di Cosenza-Reggiana

COSENZA (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Charlys, Gargiulo, Kouan, Ciervo; Fumagalli, Artistico.

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Ignachitti, Reinhart, Sersanti; Marras, Vido, Portanova.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1